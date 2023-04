Garmin Edge 540 et Edge 840, les nouveaux compteurs GPS vélo arrivent pour l’été.

Garmin vient d’annoncer la sortie des Garmin Edge 540 et Edge 840. Des nouveaux compteurs GPS de vélo qui hérite d’une option « recharge solaire » offrant une autonomie de 32 heures en utilisation intensive ou de 60 heures en mode économie d’énergie.

Garmin, acteur majeur dans le GPS a su choisir le bon moment pour s’orienter dans le domaine du sport pour proposer aux sportifs modernes des solutions d’objets connectés comme des montres, mais aussi des compteurs GPS connectés pour cyclistes. Cette fois la marque dévoile deux nouveaux produits dédiés aux passionnés du guidon.

Garmin Edge 540 et Edge 840, pour un suivi de votre activité.

Ainsi, avec ces nouveaux compteurs GPS Garmin Edge 540 et Edge 840, le constructeur entend proposer une nouvelle solution pour tous les cyclistes exigeants. En fait, ces nouveaux compteurs GPS connectés proposent de nouvelles fonctionnalités clés.

L’analyse du niveau de cyclisme et des exigences du parcours : identification des forces et des faiblesses du cycliste et préparations aux exigences d’un parcours spécifique grâce à un entraînement dans des domaines ciblés2.

Programme d’entraînement adaptatif : que ce soit en extérieur ou en intérieur, ces Edge proposent des suggestions d’entrainement quotidiennes pour un coaching personnalisé et adapté2 en fonction de la charge d’entrainement actuelle du cycliste, de sa récupération et de ses évènements à venir.

Niveau d’énergie en temps réel (Stamina) : permet de suivre en temps réel le niveau d’énergie et de fatigue, afin de mieux gérer les efforts pendant un entraînement et d’estimer la durée et la capacité à maintenir un rythme spécifique2.

Guide de puissance (Power Guide) : permet de gérer l’intensité de l’effort en définissant des objectifs de puissance tout au long d’une course.

Planificateur d’ascensions ClimbPro : affiche le dénivelé et le degré des pentes restantes lors d’une ascension, sans nécessiter l’enregistrement préalable d’un parcours. Cette fonctionnalité est accessible directement sur l’appareil Edge ou via l’application Garmin Connect™.

La particularité entre les deux modèles réside notamment dans le fait que l’écran du Edge 840 (un écran couleur de 2,6 pouces) est tactile alors que sur le Garmin Edge 540 ce n’est pas le cas.

Toujours connecté

Les cyclistes peuvent rouler en toute sérénité grâce aux fonctions de sécurité et de suivi intégrées telles que LiveTrack, la messagerie de groupe et de détection d’incidents pour toutes les activités de cyclisme, y compris le VTT.

Les séries Garmin Edge 540 et 840 sont compatibles avec la gamme de radars et feux arrière de vélo Varia™, ainsi qu’avec les appareils inReach® dotés de capacités de SOS et de service de communication même hors réseau.

Prix et Disponibilité.

Les compteurs GPS de vélo Garmin Edge 540 et 840 Solar sont disponibles dès aujourd’hui aux prix de vente conseillés de 499,99 € et 599,99 €. Le modèle Edge 540 non solaire est au prix de 399,99 €, tandis que le Edge 840 non solaire est au prix de 499,99 €.