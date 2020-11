Smart Monitor M7 et M5, la nouvelle solution de Samsung.

Avec le Smart Monitor, Samsung lance un écran polyvalent pour le travail doté de Bluetooth et de Wi-Fi. Un écran « bon à tout faire aux dires de l’entreprise coréenne.

Alors, aux dires de ce qu’on peut apprendre sur cet écran, on aurait eu tendance à croire que Samsung nous proposait un ordinateur tout-en-un dans l’écran. En fait il n’en est rien. Cependant, l’écran s’offre quelques spécificités en matière de connectivité qui lui offre de nouvelles portes.

Smart Monitor M7 et M5, une solution pratique pour le bureau ?

Alors, sur ce point Samsung nous propose un écran dit « connecté ». De fait, cet écran intègre une connexion Bluetooth, mais également une connexion Wi-Fi.

C’est cette connexion Wi-Fi qui permettra au moniteur de se connecter à votre PC ou votre smartphone. Une connexion qui pourra se faire via Tap View, App Casting ou Apple AirPlay 2. Samsung joue aussi la carte maison. Ainsi, le Smart Monitor M7 et M5 permettra une connexion avec le Samsung DeX.

De plus, il sera possible une fois la connexion établie vers internet d’accéder à des services en ligne comme les applications Microsoft 365. Et ce, sans avoir besoin d’une connexion PC. De plus, vous pouvez consulter, modifier et enregistrer des documents directement dans le Cloud à partir de votre moniteur.

Smart Monitor M7 ou Smart Monitor M5.

Si les deux écrans sont globalement similaires, la différence est malgré tout de taille. Ainsi, le Smart Monitor M7 hérite d’une dalle 32 pouces 4K capables de supporter une résolution de 3840 x 2160 pixels. Il est équipé d’un port USB-C, du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 4.2. On notera également la présence d’un port USB 2.0. Enfin, au cœur de l’écran, on trouve comme système d’exploitation Tizen 5.5.

Pour ce qui est du Smart Monitor M5, il s’agit d’un écran d’une dalle 27 pouces ou 32 pouces Full HD. Une dalle affichant une résolution de 1920 x 1080 pixels.

Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve les mêmes caractéristiques que pour le Smart Monitor M7 à savoir du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 4.2. Il en va de même pour la connectique.

Prix et Disponibilité.

Le M5, d’une résolution Full HD (FHD) sera disponible fin décembre en 27 pouces ou en 32 pouces. Les prix de détail recommandés sont de respectivement 249 € et 279 €.

Le M7 qui prend en charge une résolution ultra-haute définition (UHD) en 32 pouces sortira en janvier 2021 pour un prix de vente conseillé de 399 €.