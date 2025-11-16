Bon plan du dimanche sur le Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED : 400€ de remise sur un ultraportable OLED de 16 pouces

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 1OLED 6AKP10 profite d’une réduction de 400€, ce qui le rend bien plus accessible pour les utilisateurs à la recherche d’un ultraportable performant et bien équipé. L’offre en cours chez Boulanger rebat les cartes sur ce segment 16 pouces avec dalle OLED.

Avec cette offre, Lenovo confirme sa volonté de rendre les dalles OLED plus accessibles sur ses ultraportables. La gamme du constructeur s’agrandit avec une configuration équilibrée pensée pour la bureautique avancée, le multimédia ou même un peu de création.

Une dalle OLED 16 pouces qui change tout

Le cœur de l’expérience de cet IdeaPad Slim 5, c’est bien sûr son écran OLED de 16 pouces affichant une définition WQXGA (2560 x 1600). Avec un format 16:10 plus haut que le traditionnel 16:9, il assure un confort visuel accru, notamment pour le multitâche ou la navigation web.

Grâce à la technologie OLED, les contrastes sont marqués, les noirs sont profonds et les couleurs éclatantes, ce qui est un vrai atout pour le visionnage de contenus en streaming. L’affichage est certifié DisplayHDR True Black 500, garantissant une luminosité maximale de 400 nits et un rendu fidèle des couleurs.

AMD Ryzen 7 7730U : un processeur équilibré

Sous le capot, Lenovo mise sur une plateforme AMD Ryzen 7 7730U, une puce gravée en 7 nm qui offre 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence de base à 2 GHz et un boost allant jusqu’à 4,5 GHz. Elle intègre un circuit graphique Radeon Vega suffisant pour les usages quotidiens et certaines tâches créatives légères.

La marque étoffe ainsi son catalogue avec une machine réactive, bien ventilée et pensée pour un usage quotidien soutenu : navigation web, bureautique, streaming, retouche photo légère, ou encore programmation.

Confort de frappe et portabilité au programme

Le châssis du Lenovo IdeaPad Slim 5 est à la fois sobre et épuré, avec une finition gris foncé et un poids de seulement 1,89 kg. Malgré l’écran de 16 pouces, il reste transportable facilement et conviendra parfaitement aux étudiants comme aux professionnels.

Le clavier est rétroéclairé, avec un pavé numérique complet. Le large trackpad répond bien, et le confort de frappe est au rendez-vous grâce à une course de touche maîtrisée. Lenovo soigne ici les fondamentaux d’un PC portable de travail.

Connectique complète et SSD rapide

La connectique est bien fournie avec 2 ports USB-A, 2 ports USB-C, un HDMI, un lecteur de carte microSD et une prise jack 3,5 mm. Le support de l’USB-C Power Delivery permet aussi de recharger le PC avec un chargeur compatible, un vrai plus pour la mobilité.

Le stockage est assuré par un SSD NVMe de 512 Go, qui garantit des vitesses de lecture/écriture élevées. Il est épaulé par 16 Go de RAM LPDDR4X soudés, suffisants pour un usage multitâche sans ralentissement.

Une offre promotionnelle à ne pas négliger

Proposé habituellement autour de 999€, ce Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED passe actuellement à 599€ grâce à une réduction directe de 400€. Ce positionnement tarifaire en fait une excellente alternative aux ultrabooks classiques plus onéreux, surtout pour les amateurs de belles dalles.

Dans le contexte des offres du Black Friday, cette machine se distingue par la qualité de son écran et la cohérence de sa configuration. Elle se positionne donc comme un bon plan très pertinent pour qui cherche un laptop polyvalent sous Windows 11.

Récapitulatif technique