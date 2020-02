OPPO Find X2, une coque pour écran le dévoile un peu plus.

Le constructeur chinois OPPO est une figure montante qui séduit de plus en plus. La marque devrait annoncer prochainement la sortie de son OPPO Find X2. À nouveau, une nouvelle indiscrétion sur l’appareil nous arrive depuis un fabricant d’accessoire.

On vous parlait en décembre dernier de l’arrivée pour 2020 du smartphone OPPO Find X2. Si certaines fuites ont déjà eu lieu. Une photo présentant une protection-écran pour ce modèle en dit long sur sa face avant .

OPPO Find X2, pas de goutte d’eau sur sa face avant, mais un capteur photo tout de même.

En effet, cette coque destinée au futur smartphone de la marque fait apparaitre un écran équipé d’une caméra. Une caméra placée sur le côté gauche de l’écran. Par ailleurs, la coque dévoile un écran légèrement incurvé au niveau des côtés. Pour rappel l’ OPPO Find X2 pourrait bien être dévoilé au MWC 2020 de Barcelone fin du mois.

On vous rappelle que ce nouveau téléphone devrait être équipé u nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 865. Le smartphone devrait également avoir un écran offrant un taux de rafraichissement de 120Hz.

De même pour ce qui est des objectifs embarqués, ce nouveau venu devrait donc hériter d’un capteur sur la face avant d’un appareil photo Sony IMX616 de 32 mégapixels.

La marque devrait donc miser sur le taux de rafraichissement de son écran pour venir concurrencer OnePlus qui propose son écran 90Hz. Si c’est le cas, il sera intéressant de voir si au final on trouvera le même type d’écran ou non sur le OnePlus 8 PRO.

Une connectivité bien fournie avec de la 5G, du Wi-Fi, du Bluetooth…

Pour le reste, comme on vous l’avait signalé dans la news du mois de décembre, on devra certainement retrouver du Wi-Fi double Bande 802.11a/b/g/n/ac et du Bluetooth 5.0.

Par ailleurs, on devrait très certainement retrouver également du NFC et du qi. Cette dernière technologie permettra notamment de recharger son smartphone par induction.