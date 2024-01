Shuffle Wallet, un porte-carte bancaire qui bloque les ondes pour le paiement sans contact.

Avec Shuffle Wallet, la jeune entreprise Shuffle propose un nouvel étui pour cartes de banque ultra compact et mécanique qi vous permettra de sortir vos cartes de banque facilement tout en les protégeant des ondes.

De nos jours, nous avons de moins en moins d’argent liquide sur nous et de plus en plus de cartes de banque. Il est vrai que c’est devenu plus facile pour payer directement avec la carte bancaire. En outre, avec le NFC, et avec la période Covid, nous pouvons désormais payer sans contact.

Des facilités bien pratiques, mais qui pour certains pose question : Et si demain il n’y avait plus de cash ? Et si demain on nous privait de notre argent devenu numérique ? Bon, le sujet de cet article n’est pas philosophique donc concentrons-nous sur ce porte-cartes.

Shuffle Wallet, neuf cartes bancaires dans votre poche.

Avec le Shuffle Wallet vous allez pouvoir stocker dans votre poche en toute simplicité pas moins de neuf cartes bancaires au travers d’un système de rangement qui vous permettra de sortir chaque carte de banque ou de crédit séparément. Pour plus de sécurité, le boitier est totalement hermétique aux ondes de sorte que vos cartes ne seront pas accessibles via NFC et RFID.

Toutefois, pour des raisons pratiques, le Shuffle Wallet est également muni en surface d’une zone de rangement pour votre carte d’identité ou d’abonnement de métro ou autre, de sorte que vous pourrez utiliser votre carte via NFC sans devoir la sortir de votre étui donc.

En outre il sera possible de partager vos coordonnées d’un simple clic, grâce à la puce NFC intégrée.

Choisissez la carte de votre choix.

Le porte-cartes est doté d’un mécanisme qui fait que vous pouvez placer en premier votre carte la plus utilisée de sorte qu’il vous suffit de la faire glisser vers le haut pour sortir la carte. Sinon pour accéder aux autres cartes, le mécanisme fonctionne comme un éventail qui vous donne accès à toutes les cartes.