Wiser, Schneider Electric passe au chauffage connecté !

Schneider Electric annonce l‘arrivée de nouveaux produits et enrichit son offre connectée Wiser. De la domotique connectée pour un chauffage des plus intelligents ! Pour ce faire, la marque propose des vannes thermostatiques et un thermostat d’ambiance connecté.

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, dévoile ses dernières innovations en matière de chauffage connecté. La marque suit ainsi le mouvement et compte bien ne pas se laisser distancer par la concurrence.

Il est vrai que depuis quelques mois maintenant, tous les spécialistes du chauffage proposent leur thermostat connecté ou sans fil. D’ailleurs, nous avons déjà eu l’occasion de vous proposer des tests sur le Thermostat et les têtes thermostatiques intelligentes de Tado°. Mais aussi sur le Thermostat Lyric T6R d’Honeywell, le thermostat Netatmo ou encore la solution Heatzy.

À relire : Test du Lyric T6R smart Thermostat.

C’est donc en toute logique que Schneider Electric fait de même en proposant à la fois un thermostat connecté et des vannes thermostatiques qui l’accompagnent.

Un thermostat et des vannes pilotés depuis son smartphone.

Le thermostat Wiser se veut simple et totalement sans fil. Non seulement vous pourrez le placer où vous voulez ou il pourra vous accompagner d’une pièce à l’autre. Il est en outre doté d’une fonction d’autoapprentissage.

« Wiser analyse les caractéristiques thermiques de l’habitation et prend en compte les prévisions météo afin de garantir la bonne température au bon moment, et ainsi réaliser plus d’économies d’énergie, en optimisant les plages de montée et descente »

souligne la marque.

Les vannes thermostatiques Wiser, elles permettent de régler le chauffage grâce à ses capteurs. Le nombre de degrés peut être ajusté manuellement ou via l’application pour smartphone que propose la marque Schneider Electric. Par ailleurs, les vannes sont également compatibles avec Amazon Alexa, Google Assistant.

De plus, le tout est également compatible avec IFTTT. Bref, vous pourrez ainsi ajouter vos vannes et votre thermostat à vos autres appareils connectés de la maison et profiter directement d’une prise de contrôle depuis l’application smartphone IFTTT.

Par ailleurs, la marque souligne que sa solution de solution de chauffage connecté Wiser est éligible au « Coup de Pouce Thermostat » de l’État, une prime de 150€ sur l’achat d’un thermostat installé par un professionnel !

Prix t disponibilité.

Schneider Electric annonce un prix à partir de 179,90€. Ce prix concerne le kit thermostat connecté chaudière.