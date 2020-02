Somfy Services, du support pour la mise en place de votre domotique.

Somfy fait partie des leaders en matière de solution domotique pour la maison. Caméras, systèmes d’alarme, serrures de porte, mais aussi volet électrique, prises connectées… La marque propose désormais ses services jusque chez vous avec sa formule « Somfy Services ».

Somfy s’est engouffré dans l’univers de la maison et son aspect pratique. En effet, la marque propose une large gamme d’appareils destinés à la maison. Cela passe par la domotique pour faire de votre maison une maison connectée.

Du chauffage, à la terrasse, en passant par les voles électriques, les stores, les caméras et système d’alarme et plus récemment les serrures de portes et les éclairages, Somfy gère tout.

Somfy Services , Maison connectée et service connecté.

En effet, depuis la sortie de sa caméra Somfy One en 2017, la marque n’a cessé de proposer des nouveautés comme sa Somfy Tahoma Switch au CES 2020 en janvier.

Autant de solutions et de possibilités qui peuvent parfois ne pas être exploitées au mieux dans une maison. C’est en tout cas ce que pense la marque. Dès lors, elle a eu l’idée de proposer une nouvelle solution.

Cette solution c’est « Somfy Services ». L’idée avec cette nouvelle solution est de proposer de l’assistance directe à ses clients. Soit via son service WEB qui mettra à disposition des personnes avec qui dialoguer par chat. Et ce gratuitement.

Soit via un appel téléphonique au helpdesk. Un appel téléphonique facturé à la minute. Enfin, pour les moins experts ou ceux qui auraient opté pour la mise en place de plusieurs produits de la marque, il sera possible de faire appel à un homme de métier. Homme de métier qui planifiera une intervention ou un conseil sur place.

Avec cette formule « Somfy Services », la marque veut proposer plus qu’une simple solution de domotique achetée au magasin en mode « DO it yourself » (faites le vous-même) tout en conservant cette option malgré tout pour les plus aguerris.