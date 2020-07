 Avidsen HomeFresh, le climatiseur connecté pour ne plus avoir chaud !

Avidsen, l’entreprise française, qui développe et commercialise des systèmes électroniques s’est lancée depuis un moment dans la domotique connectée. Cette fois elle propose un climatiseur connecté portable. Nom de l’appareil : Avidsen HomeFresh.

Pour certains, les températures sont déjà relativement élevées et il fait chaud dans la maison. D’autres, préfèrent avoir une température et une fraicheur dans la maison est important.

Pour tous ceux qui veulent un peu de fraicheur dans leur chambre, leur salon, leur bureau, la marque Avidsen propose un climatiseur connecté portable qui a pour nom Avidsen Homefresh.

Avidsen Homefresh agrandi la gamme Avidsen home.

Ainsi, ce nouveau venu se présente sous la taille d’une grande poubelle de cuisine rectangulaire. Il est doté de roulettes qui permettront de le déplacer dans n’importe quelle pièce. A noter que la marque souligne que ce climatiseur conviendra pour une pièce d’une superficie maximale de 32m². Notons au passage que le climatiseur est totalement dépourvu de fil.

De plus, Avidsen a opté pour un système intégrant du gaz R290 qui est un gaz naturel qui est 600 à 700 fois moins impactant que les gaz R410A et R32.

Avidsen Homefresh, connecté pour plus de facilité.

Alors, avec ce climatiseur connecté, Avidsen joue également la marque du high-tech. De fait, si le climatiseur peut être piloté depuis une télécommande tout ce qu’il y a de plus classique. Mais, il peut l’être également depuis votre smartphone. Et ce, au travers de l’application « Avidsen Homefresh ». De plus, il sera même possible de le commander à la voix. Par ailleurs, le climatiseur est compatible avec Google Assistant et Alexa.

De plus, grâce à l’application Avidsen Home, il devient alors possible, à distance, d’allumer et d’éteindre l’appareil. Ou encore, de contrôler la température ou le mode de refroidissement, mais également de régler sa vitesse ou le minuteur.

Ainsi, il sera possible d’activer le climatiseur en partant par exemple du bureau pour trouver la maison avec une température ambiante agréable.

Bref, le climatiseur portable connecté Avidsen HomeFresh, fourni avec son kit de calfeutrage de fenêtre, est disponible au prix public TTC de 299€.