KONYKS présente la  prise Konyks Priska Duo EU !

La société spécialiste dans les solutions dédiées à la domotique pour particulier revient sur le devant de la scène domotique avec une nouvelle prise connectée : la prise Konyks Priska Duo EU ! Bien plus qu’une simple prise connectée.

La marque KONYKS n’en est pas à ses débuts en matière de solutions domotiques connectées et pilotées depuis un smartphone. Effectivement, nous avions déjà eu l’occasion de tester son kit de démarrage en février 2019 qui se composait d’une ampoule, d’une prise connectée et d’un capteur de porte.

A relire : Test : Konyks Starter Kit- Vive la French tech !!!

Depuis la marque n’a cessé de nous proposer des innovations comme notamment une caméra intérieure ou encore sa solution « Vollo Max » dédiée au volet électrique de la maison.

Konyks Priska Duo EU, deux pour le prix d’un.

La marque propose cette fois une sorte de « domino », comme disent certains, qui permet de connecter deux appareils électriques sur une même prise. L’idée ici étant de doubler les possibilités de branchement électrique.

Mais là où ça devient intéressant, c’est que cette « multiprise » relativement discrète et peu encombrante est en mesure de piloter les deux appareils à distance depuis votre smartphone.

« Nous avons analysé quelles situations sont les plus fréquentes, et nous avons découvert que le plus souvent ce sont deux appareils que la majorité des personnes veulent connecter au même endroit » souligne l’entreprise.

Voilà d’où lui vient cette idée de proposer la prise Konyks Priska Duo EU.

Chaque appareil piloté séparément.

En effet, chacune des deux prises peut être gérée indépendamment l’une de l’autre. Comme pour les autres produits de la marque, l’installation ne prend que quelques secondes via l’application Konyks (iOS et Android). A partir de là, il suffit d’attribuer un nom à chaque prise.

Détail intéressant, les prises sont compatibles avec Google Assistant ou Amazon Alexa. En outre, l’application permet de régler des séquences d’allumage. Ainsi, cela simulera une présence à la maison.

Enfin, dernier détail, la prise Konyks Priska Duo EU peut supporter une puissance de 3600W.

Prix et disponibilité.

Annoncée pour ce mois d’aout, la prise connectée Wi-Fi Priska Duo EU est commercialisée à 29,90€.