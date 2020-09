eCOSY, le nouveau Contrôleur Wi-Fi pour radiateurs électriques de Konyks.

Konyks continue son ascension en matière d’objets connectés dédiés à la domotique et annonce la sortie d’un nouvel objet connecté destiné au chauffage avec eCOSY, un contrôleur Wi-Fi pour radiateurs électriques.

Quoi de plus agréable d’arriver dans son appart et de trouver un environnement à la bonne température. Et ce, sans que le chauffage n’ait eu besoin de tourner toute la journée. C’est ce que permet de faire le tout nouveau Contrôleur Wi-Fi pour radiateurs électriques de Konyks eCOSY.

eCOSY, régulez votre chauffage électrique à distance.

Ce boitier qui vient se connecter sur les câbles électriques qui alimentent votre chauffage électrique est équipé également d’une puce WiFi. Cela lui permettra de se connecter à Internet et d’être piloté par l’application pour smartphone de Konyks.

Par ailleurs, la marque souligne qu’eCOSY est compatible avec tous les radiateurs électriques classe 2 équipés de la technologie Fil Pilote.

Ainsi, parmi les fonctionnalités de l’appareil on trouve la possibilité de faire des programmations hebdomadaires, d’activer le radiateur électrique selon qu’on arrive ou qu’on part d’un endroit. De même, si vous possédez d’autres objets connectés de la marque Konyks il est possible de générer des scénarios.

Par exemple, couper le chauffage électrique si la porte ou une fenêtre est ouverte. Ou encore, si votre caméra connectée Konyks détecte du mouvement.

Bref, il sera possible d’associer votre radiateur électrique classique à votre environnement domotique pour que celui-ci deviennent dès lors, un radiateur électrique connecté.

À relire : KONYKS présente la prise Konyks Priska Duo EU !

Et bien plus encore !

En effet, ce qui marche dans un sens marche dans l’autre. Ainsi, il sera par exemple possible de configurer sur l’application d’allumer une ampoule lorsque le chauffage se met en route afin d’en avoir conscience.

D’autre part, eCOSY est compatible avec Alexa et Google Home. De la sorte, vous pouvez piloter votre thermostat depuis votre canapé d’une simple commande vocale. Par exemple; «OK, Google, lance « eCosy » en mode confort».

Prix et disponibilité.

Le boitier eCOSY est d’ores et déjà disponible à l’achat au prix public conseillé de 54.90€.