Abode présente une caméra carrée sans fil pour votre porte d’entrée.

La société Abode (à ne pas confondre avec Adobe) apporte sur son stand au CES une nouvelle caméra Wi-Fi carrée. Une caméra qui pourra servir comme solution à votre porte d’entrée ou pour surveiller la maison de manière générale.

Le monde de la domotique de la surveillance est de plus en plus présent dans notre quotidien. Par ailleurs, nous sommes de plus ne plus à nous intéresser à cette option. En effet, quoi de plus rassurant d’avoir un œil sur la maison lorsqu’on est parti travailler. Que l’on soit au bureau ou en vacances.

Abode reconnait qui sonne à votre porte.

Avec sa nouvelle caméra « Outdoor/Indoor Smart Camera », la marque entend proposer un produit qui essayera de se distinguer de la concurrence. Il est vrai que son form factor ou si vous préférez, son design est bien étudié.

Une caméra relativement plate, de forme carrée avec coins arrondis qui est équipée de Wi-Fi et qui pourra venir se fixer près de la porte d’entrée.

La caméra offre un angle de vision de 152°. Elle pourra capturer les images et vidéos de jour comme de nuit. Elle peut être utilisée aussi bien en extérieur qu’en intérieur. Comme toute bonne caméra, elle est dotée d’un détecteur de mouvement qui prendre directement une capture vidéo de quelques secondes et qui vous fournira une alerte sur votre smartphone.

Le petit plus, la reconnaissance faciale.

De fait, Abode souligne que sa caméra est équipée d’un processeur qui sera à même de détecter et surtout de reconnaitre les personnes. Des personnes qui se présenteront devant votre porte. En outre, il sera possible de créer des profils d’utilisateur. De la sorte, il sera possible à la caméra de définir qui sonne à votre porte d’entrée : le facteur, un livreur, votre voisin, vos enfants…

De plus, la caméra intègre une solution audio bidirectionnelle qui permettra de communiquer avec la personne présente.