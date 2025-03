Bon plan : Samsung Galaxy A35 5G à seulement 299€ sur Amazon

Le Samsung Galaxy A35 5G, smartphone milieu de gamme reconnu pour ses performances solides, est actuellement proposé à un prix exceptionnel de 299€ sur Amazon. Cette offre représente une réduction significative par rapport à son tarif habituel, rendant ce modèle encore plus attractif pour les consommateurs à la recherche d’un appareil performant sans se ruiner.​

Samsung, géant sud-coréen de l’électronique, continue d’étoffer sa gamme de smartphones avec des modèles innovants et accessibles. L’Amazon Spring Sale met en avant des réductions notables sur plusieurs appareils, notamment le Galaxy A35 5G, renforçant ainsi l’engagement de Samsung à offrir des technologies de pointe à des prix compétitifs.​

Design élégant et écran immersif

Le Galaxy A35 5G arbore un design épuré avec un dos en verre élégant et un cadre latéral plat, offrant une prise en main confortable. Son écran Super AMOLED Infinity-O de 6,6 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit une expérience visuelle fluide et immersive, idéale pour le streaming et le gaming. ​

Performances solides pour une utilisation quotidienne

Équipé du processeur Exynos 1380, le Galaxy A35 5G assure une performance fluide pour le multitâche, les jeux et le streaming. Avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible via microSD jusqu’à 1 To, il offre une capacité suffisante pour stocker applications, photos et vidéos. ​

Photographie polyvalente avec triple capteur

Le système de triple caméra arrière comprend un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 5 MP. Cette configuration permet de capturer des images détaillées et des vidéos en 4K, même en conditions de faible luminosité grâce aux améliorations en mode Nightography. ​

Autonomie longue durée et charge rapide

Doté d’une batterie de 5000 mAh, le Galaxy A35 5G offre une autonomie prolongée, permettant une utilisation intensive tout au long de la journée. La compatibilité avec la charge rapide de 25W assure des recharges efficaces pour minimiser les interruptions. ​

Sécurité et mises à jour garanties

Samsung s’engage à fournir jusqu’à 4 générations de mises à jour du système d’exploitation et jusqu’à 5 ans de mises à jour de sécurité pour le Galaxy A35 5G, garantissant ainsi la protection des données personnelles et l’accès aux dernières fonctionnalités logicielles. ​

Récapitulatif technique :

Écran : 6,6 pouces Super AMOLED FHD+ avec taux de rafraîchissement de 120 Hz​

Processeur : Exynos 1380​

RAM : 6 Go​

Stockage interne : 128 Go, extensible via microSD jusqu’à 1 To​

Appareil photo arrière : Triple capteur (50 MP principal avec OIS, 8 MP ultra grand-angle, 5 MP macro)​

Appareil photo avant : 13 MP

Batterie : 5000 mAh avec charge rapide 25W​

Système d’exploitation : Android 14 avec One UI 6.1​

Dimensions : 161,7 x 78,0 x 8,2 mm​

Poids : 209 g​

Certification : IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière​

Cette offre limitée sur Amazon constitue une opportunité idéale pour acquérir le Samsung Galaxy A35 5G à un prix avantageux. Ne manquez pas cette occasion de profiter d’un smartphone performant et polyvalent à seulement 299€.​

