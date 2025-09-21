Bon Plan du dimanche : WHIRLPOOL FFBP9489BVFR : remise exceptionnelle sur ce lave‑linge 9 kg à vapeur

Le lave‑linge hublot WHIRLPOOL FFBP9489BVFR bénéficie actuellement d’une promotion très intéressante chez Boulanger, l’occasion de s’équiper d’une machine performante sans exploser le budget. Grâce à une réduction marquée, ce modèle allie capacité généreuse et fonctionnalités vapeur, tout en respectant les nouvelles normes énergétiques.

WHIRLPOOL, marque déjà bien établie dans le secteur de l’électroménager, étoffe encore son catalogue avec ce modèle. Avec une capacité de 9 kg et un essorage élevé à 1400 tours/min, la gamme du constructeur s’agrandit dans une offre intermédiaire solide, adaptée aux familles ou aux foyers ayant des besoins de lavage fréquents. La marque mise ici sur la vapeur, le confort d’utilisation et une efficacité énergétique renforcée.

Performance de lavage et capacité

Ce modèle FFBP9489BVFR offre une capacité de lavage de 9 kg, ce qui le rend adapté pour des foyers de 3 à 5 personnes.

L’essorage atteint jusqu’à 1400 tours/min, ce qui aide à évacuer un maximum d’eau à la fin du cycle, réduisant le temps de séchage du linge.

Le tambour dispose d’un volume d’environ 62 litres.

Confort, options vapeur & innovation

Pour améliorer l’entretien du linge, ce modèle est équipé de programmes à vapeur ainsi que de la fonction FreshCare+, qui combine vapeur et brassage en fin de cycle pour maintenir le linge frais, sans odeur, pendant jusqu’à 6 heures après la fin du lavage.

Le départ différé (jusqu’à 24 h) est aussi présent, ce qui permet de programmer le démarrage aux heures creuses (utile selon votre contrat d’électricité) ou en votre absence.

Dimensions, bruit et durabilité

Les dimensions sont classiques pour un lave‑linge frontal : 59,5 cm de largeur, 84,5 cm de hauteur et 63 cm de profondeur hors hublot. Avec hublot fermé ou débord arrière, comptez environ 65 cm de profondeur.

Le niveau sonore en essorage est relativement élevé, à 78 dB, ce qui est à prendre en compte si votre machine est proche d’espaces de vie ou de sommeil.

Concernant la durabilité, les pièces détachées sont disponibles pendant 15 ans, ce qui est un bon point pour l’entretien sur le long terme.

Prix, économie & rapport qualité/prix

Le prix de référence chez Boulanger est de 606,42 €.

Actuellement, le prix promo est de 449,00 € (dont 15,42 € d’éco‑part), soit une réduction d’environ 157,42 €.

Cette promotion équivaut à une remise de ~26 % par rapport au prix de base.

Quand on compare avec d’autres offres sur des comparateurs de prix (Rakuten, Idealo, etc.), 449 € apparaît comme un bon prix pour ce type de machine, même si certains vendeurs la listent légèrement moins cher selon les promotions ponctuelles.

Ce qu’il faut vérifier avant d’acheter

Assurez‑vous que vous avez l’espace nécessaire, y compris pour la profondeur maximale (avec hublot fermé et tuyaux). L’espace derrière doit permettre un dégagement de 2 à 3 cm au moins.

Le bruit en essorage (78 dB) pourrait être perçu comme élevé si la pièce est peu isolée ou proche d’espaces calmes.

Le coût d’usage : bien que le lave‑linge offre des fonctionnalités vapeur et un essorage puissant, les cycles complets (notamment le mode “éco”) peuvent durer longtemps, et la consommation d’eau et d’électricité devra être surveillée.

Vérifiez les modalités de livraison, d’installation, et la garantie de 2 ans.

Récapitulatif technique