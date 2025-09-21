Bon plan du dimanche : Samsung Galaxy A56 5G : 30% de réduction avec casque sans fil Lacoste offert

Le dimanche s’annonce bien pour les amateurs de technologie. Une offre attire l’attention : un pack regroupant le Samsung Galaxy A56 5G en version 256 Go et un casque sans fil Lacoste, avec une remise de 30 %. De quoi s’équiper malin, sans exploser le budget.

Dans ce duo, c’est Samsung qui mène la danse. Le constructeur coréen étoffe sa gamme A avec le Galaxy A56 5G, un modèle positionné en milieu de gamme, mais qui hérite de nombreuses qualités venues du haut de gamme. Un choix stratégique qui permet de toucher un large public, sans compromis sur les usages essentiels.

Écran AMOLED 6,7” : une dalle lumineuse pour les contenus

Le Galaxy A56 5G embarque un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une formule qui garantit des images nettes, des couleurs vives et une fluidité optimale lors de la navigation ou du visionnage de vidéos. Que ce soit pour scroller sur les réseaux ou regarder une série, l’expérience visuelle est soignée, à la hauteur des standards actuels.

Processeur Exynos et 5G : performance et connectivité au rendez-vous

Sous le capot, Samsung intègre une puce Exynos 1580, gravée en 5 nm. Associée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, elle permet une utilisation fluide en multitâche, des temps de chargement réduits et une compatibilité avec les réseaux 5G. Une combinaison qui répond aussi bien aux besoins des utilisateurs actifs qu’aux adeptes de jeux mobiles ou de streaming HD.

Trois capteurs photo pour couvrir tous les usages

Côté photo, la marque coréenne aligne un module arrière à triple capteur :

Un capteur principal de 50 Mpx pour les clichés du quotidien

Un ultra grand-angle de 12 Mpx pour les paysages

Un capteur macro de 5 Mpx pour les détails rapprochés

À l’avant, une caméra de 12 Mpx se charge des selfies et des appels vidéo. Sans chercher à rivaliser avec les photophones haut de gamme, le Galaxy A56 se montre polyvalent et efficace pour capturer les moments de tous les jours.

Batterie 5000 mAh et charge rapide : l’autonomie avant tout

Samsung équipe ce modèle d’une batterie de 5000 mAh, capable de tenir aisément une journée complète d’usage intensif. Mieux encore, la charge rapide 45 W permet de récupérer rapidement de l’énergie. Un point fort non négligeable à l’heure où la mobilité impose des appareils endurants.

Un casque Lacoste pour accompagner le smartphone

Le vrai plus de ce bon plan ? Le casque sans fil Lacoste inclus dans le pack. Bien qu’aucune fiche technique précise ne soit fournie, on imagine un produit au design soigné, en cohérence avec l’image de la marque française. Un accessoire qui vient compléter l’expérience utilisateur, sans surcoût, et qui peut séduire les amateurs de musique comme les télétravailleurs.

Récapitulatif technique