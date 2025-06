Bon plan : 850 € pour le SAMSUNG Pack S25 Gris 128Go + Buds 3 Gris.

L’arrivée du Samsung Pack S25 Gris 128Go + Buds 3 Gris à 850 € marque une nouvelle étape pour les amateurs de technologie cherchant un smartphone performant accompagné d’écouteurs sans fil de dernière génération. Ce pack proposé par Samsung chez Boulanger attire l’attention par la complémentarité de ses deux produits phares, réunis dans une offre pensée pour le marché français.

Caractéristiques techniques :

Samsung, acteur incontournable de l’innovation mobile, élargit son offre de produits en France avec ce nouveau pack. La marque développe son assortiment en associant le Galaxy S25 à ses nouveaux Buds 3, renforçant ainsi sa position sur le segment premium tout en diversifiant ses collections pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants.

Galaxy S25 : Un smartphone qui enrichit la gamme Samsung

Le Samsung Galaxy S25 s’impose comme une référence sur le marché des smartphones Android en 2025. Doté d’un écran AMOLED de 6,2 pouces avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une expérience visuelle fluide et immersive

. La marque étoffe sa sélection en intégrant le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm, couplé à 12 Go de RAM et 128 Go de stockage dans cette configuration

. Cette combinaison assure des performances élevées pour toutes les tâches, de la navigation à la photographie en passant par le gaming.

La batterie de 4 000 mAh compatible avec la charge rapide 25 W garantit une autonomie solide, tandis que le support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3 place le S25 à la pointe de la connectivité mobile

. La marque ajoute de nouveaux modèles en intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées, telles que Galaxy AI et le moteur ProVisual Engine, pour optimiser la photographie, la vidéographie et l’utilisation quotidienne du smartphone

Samsung Buds 3 : La marque complète son éventail de produits audio

Le pack inclut également les Samsung Buds 3 Gris, qui s’intègrent parfaitement à l’écosystème Galaxy. Ces écouteurs sans fil bénéficient des dernières avancées en matière de réduction de bruit active, de qualité sonore optimisée et d’autonomie étendue. La marque propose de nouvelles variantes pour répondre à la demande croissante de solutions audio sans fil performantes.

Les Buds 3 sont conçus pour offrir une expérience audio immersive, que ce soit pour l’écoute de musique, les appels ou la consommation de contenus multimédias. Ils s’appuient sur la connectivité Bluetooth avancée du Galaxy S25 pour garantir une synchronisation rapide et stable. Cette association permet à Samsung d’augmenter son catalogue et d’introduire de nouvelles références dans le domaine de l’audio mobile.

Performances et photographie : la marque étoffe son catalogue de fonctionnalités

Le Samsung Galaxy S25 se distingue par son module photo polyvalent, composé d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x3

. Cette configuration permet de capturer des images détaillées dans toutes les conditions, avec des modes dédiés à la nuit, au portrait et à la macro. Le capteur frontal de 12 MP assure des selfies nets et naturels.

La gamme du constructeur s’agrandit avec l’intégration de la technologie Snapdragon Satellite, offrant la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages par satellite, une première sur la série Galaxy

. Le smartphone fonctionne sous One UI 7 basé sur Android 15, garantissant une interface intuitive et des mises à jour régulières. La marque enrichit sa gamme en proposant des fonctionnalités avancées comme la gestion intelligente des tâches via Galaxy AI, le mode Now Brief pour un aperçu personnalisé des informations clés, et la compatibilité avec la charge sans fil QI2-ready

Date de sortie et prix du Samsung Pack S25 Gris 128Go + Buds 3 Gris

Le Samsung Galaxy S25 a été officiellement annoncé lors de l’événement Galaxy Unpacked du 22 janvier 2025

. Le pack S25 Gris 128Go + Buds 3 Gris est proposé au prix de 850 € chez Boulanger, une offre qui permet d’accéder à la fois à un smartphone haut de gamme et à des écouteurs sans fil de dernière génération. Cette proposition s’inscrit dans la stratégie de Samsung d’élargir son offre de produits et de diversifier ses collections pour le marché français.

Récapitulatif technique