Bon plan : 250€ de remise sur le Samsung Galaxy Book4 – une offre à ne pas manquer

Difficile de passer à côté de cette promotion alléchante : Samsung propose son Galaxy Book4 avec une réduction de 250 €, une occasion idéale pour mettre la main sur un PC portable puissant à prix réduit. Une aubaine pour les étudiants, télétravailleurs et professionnels nomades.

Samsung étoffe son catalogue avec des machines au design soigné et aux performances solides. Le Galaxy Book4 s’inscrit dans cette dynamique, combinant mobilité, efficacité, et connectivité. Ce modèle profite aujourd’hui d’un prix cassé sur Amazon, rendant cette machine premium beaucoup plus accessible.

💻 Écran Full HD immersif et confortable

Le Galaxy Book4 embarque une dalle 15,6 pouces à résolution Full HD (1920 x 1080 pixels). Cette surface d’affichage offre une lisibilité confortable pour la bureautique, le multimédia ou la navigation. Les couleurs sont bien restituées, le contraste est équilibré, et le format s’adapte aussi bien à un usage sédentaire que nomade.

🔋 Intel Core 7 et 16 Go de RAM pour un usage intensif

Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core 7 150U, une puce de 13ᵉ génération qui garantit une gestion fluide des tâches lourdes : multitâche, navigation intensive, retouche d’image ou vidéo conférence. Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire LPDDR5X, un combo idéal pour travailler sans ralentissement.

🚀 SSD de 512 Go : réactivité et stockage confortable

Le constructeur coréen propose ici un SSD de 512 Go, un stockage non seulement spacieux pour un usage standard, mais surtout rapide, favorisant des temps de démarrage éclairs et un lancement instantané des applications. La productivité s’en trouve clairement boostée.

🧳 Design fin, transport facile

Avec ses 3,2 livres (environ 1,45 kg) et une épaisseur de 0,5 pouce, le Galaxy Book4 mise sur la légèreté sans compromettre la robustesse. Son châssis en aluminium, à la fois sobre et élégant, conviendra parfaitement à un usage professionnel comme personnel. C’est un compagnon discret et performant pour les déplacements quotidiens.

🔌 Connectivité complète pour tous vos besoins

La gamme du constructeur s’agrandit sans faire l’impasse sur les connexions physiques.

Récapitulatif technique

Écran : 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080)

Processeur : Intel Core 7 150U (13e Gen)

Mémoire RAM : 16 Go LPDDR5X

Stockage : 512 Go SSD

Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Ports : 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-A 3.2, lecteur microSD, prise jack 3,5 mm

Poids : 3,2 lbs (≈1,45 kg)

Dimensions : 13,9 x 8,9 x 0,5 pouces

OS : Windows 11

Clavier : rétroéclairé

Autonomie estimée : environ 12 heures

