Bon plan du dimanche : Samsung Galaxy A13 5G à 175€ au lieu de 249€.

Samsung Galaxy A13 5G, Téléphone Portable Carte SIM Non Incluse, Écran 6,6" Infinity-V, Smartphone, 4 Go RAM, Stockage 64 Go, Batterie de 5 000 mAh, Téléphone 5G Noir, Android 12 [Version FR]

Prix conseillé : 249,00 EUR –29%

Prix : 175,89 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Passez à la vitesse supérieure avec la 5G : la nouvelle génération de réseau mobile transforme votre quotidien. Avec le Galaxy A13 5G, passez à la vitesse supérieure. Regardez des vidéos en direct en haute définition, jouez en ligne et partagez des fichiers instantanément.

Design épuré : une finition douce au toucher. Ses courbes rendent sa prise en main confortable et permettent une navigation plus agréable sur son écran. Le Galaxy A13 5G est disponible en noir et en bleu. Choisissez la couleur qui vous correspond le mieux !

Triple capteur photo : Transformez votre galerie photo en galerie d'art grâce au triple capteur photo du Galaxy A13 5G. Capturez avec précision des moments mémorables grâce à l'appareil photo principal de 50 MP. Avec le capteur macro de 2MP, découvrez des détails quasiment invisibles à l'œil nu. Le capteur Portrait de 2 MP vous permet de modifier la profondeur de champ de vos photos.

Batterie longue durée – jusqu’à 2 jours d’autonomie : Parce-que vos vies sont bien remplies, le Galaxy A13 5G dispose d'une batterie de 5000 mAh, idéale pour profiter de chaque moment de votre quotidien.

Plus de puissance, plus de stockage : Le Galaxy A13 5G allie un processeur Octo-core avec une mémoire vive de 4 Go de RAM pour des performances rapides et efficaces. Profitez de 64 Go de stockage interne ou ajoutez encore plus d'espace avec une carte microSD pouvant atteindre 1 To.

Prix conseillé : 249,00 EUR –29%

Prix :

175,89 EUR

Acheter sur Amazon