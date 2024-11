Blaupunkt SBA02 30W : La barre de son compacte qui dynamise votre expérience audio

La Blaupunkt SBA02 30W est une barre de son sans fil qui vise à enrichir l’expérience audio des utilisateurs. Avec ses 30 watts de puissance et sa connectivité facile, ce modèle est conçu pour améliorer le son de vos dispositifs audiovisuels, que ce soit une télévision, un ordinateur ou un appareil mobile.

Le constructeur allemand Blaupunkt, connu pour ses produits audio de haute qualité, étoffe ici sa gamme avec une barre de son pensée pour les amateurs de son immersif sans encombrement. La SBA02 se veut compacte, élégante et efficace pour compléter un home cinéma ou pour une écoute musicale sans fil.

Un design compact et polyvalent pour un usage quotidien

La Blaupunkt SBA02 se distingue par un design compact qui facilite son intégration dans n’importe quel intérieur. Elle mesure suffisamment peu pour être placée sous un écran ou installée dans un espace réduit, sans compromettre la qualité du son. Son look élégant et moderne en fait un accessoire discret mais élégant pour tout type de décoration. De plus, sa légèreté permet de la déplacer aisément, idéale pour ceux qui cherchent une solution sonore polyvalente.

A relire : Sound Blaster GS5 : Une nouvelle barre de son compacte et performante de Creative La Sound Blaster GS5 est la dernière barre de son compacte lancée par Creative. Conçue pour améliorer l’expérience audio des utilisateurs, elle combine format réduit et technologie audio avancée pour une immersion…

Connectivité Bluetooth pour une installation sans fil simplifiée

Avec une connexion Bluetooth 5.0, la SBA02 se connecte sans fil à vos appareils en quelques secondes. Cette fonction rend l’installation et l’utilisation plus pratiques pour les utilisateurs qui souhaitent éviter les câbles. Il est possible de connecter cette barre de son à des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs, offrant ainsi une flexibilité dans son utilisation. En plus du Bluetooth, elle propose des connexions supplémentaires via entrée AUX, USB et microSD, ce qui permet de l’utiliser avec divers équipements sans difficulté.

Une puissance sonore de 30W pour un son immersif

Avec ses 30 watts de puissance, la SBA02 délivre un son suffisamment puissant pour une pièce de taille moyenne. Elle est dotée de deux haut-parleurs intégrés qui offrent une bonne répartition du son, idéale pour regarder des films, jouer à des jeux ou écouter de la musique. Cette puissance sonore améliore l’immersion, permettant de capturer les détails sonores et d’enrichir l’expérience audio de manière significative par rapport aux haut-parleurs intégrés des téléviseurs.

Autonomie et recharge pratique grâce à la batterie intégrée

Equipée d’une batterie intégrée de 2400 mAh, la Blaupunkt SBA02 peut fonctionner de manière autonome pendant plusieurs heures, idéal pour ceux qui souhaitent l’utiliser dans des environnements sans prise électrique à proximité. Sa recharge est facilitée par un port USB, permettant de la brancher sur différents types d’appareils ou chargeurs. En moyenne, cette barre de son propose une autonomie d’environ 6 heures, selon le volume utilisé, ce qui est suffisant pour plusieurs sessions de visionnage ou d’écoute.

Un son équilibré pour divers usages : musique, films et jeux

La SBA02 se veut un modèle polyvalent, capable de bien s’adapter à différents types d’usages audio. Elle offre un son équilibré, avec des basses agréables et des aigus bien définis, ce qui en fait un choix adapté pour une écoute variée. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder un film ou jouer à des jeux, la barre de son s’ajuste aisément à différents types de contenus. Elle ne dispose pas de caisson de basses séparé, mais ses deux haut-parleurs internes permettent une restitution sonore de qualité.

Récapitulatif technique

Modèle : Blaupunkt SBA02

: Blaupunkt SBA02 Puissance : 30W

: 30W Haut-parleurs intégrés : 2 x 15W

: 2 x 15W Connexion sans fil : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Connexions filaires : AUX, USB, microSD

: AUX, USB, microSD Port de recharge : USB

: USB Batterie : 2400 mAh (rechargeable)

: 2400 mAh (rechargeable) Autonomie : Jusqu’à 6 heures en moyenne

: Jusqu’à 6 heures en moyenne Temps de recharge : Environ 3 à 4 heures

: Environ 3 à 4 heures Dimensions et poids : Compacte et légère pour une installation flexible

: Compacte et légère pour une installation flexible Couleur : Noir

: Noir Applications recommandées : Films, musique, jeux

: Films, musique, jeux Accessoires inclus : Câble de recharge USB, câble AUX

: Câble de recharge USB, câble AUX Garantie : 1 an (selon les conditions du fabricant)

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.