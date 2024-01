Bon Plan du dimanche : 300€ de remise sur le PC Gamer HP Victus 15-fa1016nf.

Le HP Victus 15-fa1016nf est conçu pour offrir une expérience de jeu de bureau grâce au processeur Intel® Core™ i5 de 12e génération et à la carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4060. Cette combinaison garantit une vitesse extrême et une excellente puissance de traitement, permettant aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés avec une excellente qualité graphique et sans décalage. L’écran Full HD mat 144 Hz assure une fluidité d’image exceptionnelle, indispensable pour jouer rapidement. Avec 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage SSD PCIe, les temps de chargement sont minimisés et la réactivité du système est maximisée pour une expérience de jeu immersive et sans compromis..

Caractéristiques techniques :