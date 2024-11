Black Friday : 499€ au lieu de 699€ sur le pack SAMSUNG GalaxyWatch Ultra Gris.

Le Black Friday est une période incontournable pour profiter de remises exceptionnelles, et cette année ne fait pas exception. Parmi les offres les plus attractives, le pack Samsung Galaxy Watch Ultra Gris passe de 699 € à 499 €, une économie significative pour les amateurs de technologie.

Caractéristiques techniques :

Samsung, acteur incontournable de l’électronique et des objets connectés, propose ici une réduction alléchante sur l’une de ses montres phares. Avec la Galaxy Watch Ultra, le géant coréen confirme sa capacité à offrir des produits de qualité à des prix compétitifs, en particulier lors de cette période de soldes massive.

Un design haut de gamme pour un usage quotidien

La Samsung Galaxy Watch Ultra se distingue par son design robuste et élégant, parfaitement adapté à un usage polyvalent. Avec son boîtier en gris titane, elle combine légèreté et résistance, idéale pour une utilisation quotidienne ou sportive. Son écran AMOLED garantit une excellente lisibilité, même en plein soleil, pour une expérience visuelle optimale.

Des fonctionnalités avancées pour tous les besoins

Dotée des dernières innovations, cette montre connectée ne se limite pas à afficher l’heure. Elle intègre une large gamme de fonctionnalités, notamment :

Suivi de la santé : capteurs cardiaques, suivi du sommeil, analyse du stress.

: capteurs cardiaques, suivi du sommeil, analyse du stress. Performances sportives : suivi GPS, modes multisports, étanchéité 10 ATM pour les nageurs.

: suivi GPS, modes multisports, étanchéité 10 ATM pour les nageurs. Connectivité avancée : appels Bluetooth, notifications, et compatibilité avec Android et iOS.

Un compagnon idéal pour les sportifs

Avec ses multiples modes d’entraînement, la Galaxy Watch Ultra accompagne les sportifs dans leurs objectifs. Que ce soit pour la course à pied, la natation ou encore le cyclisme, elle s’adapte à chaque activité grâce à des métriques précises. Son autonomie prolongée, atteignant plusieurs jours, en fait un outil fiable pour les longues sessions d’entraînement ou les aventures en extérieur.

Pourquoi choisir cette offre pendant le Black Friday ?

Le Black Friday est le moment idéal pour investir dans des objets connectés. Cette réduction de 200 € permet d’acquérir un produit haut de gamme à un prix plus accessible. En outre, acheter via un distributeur reconnu comme Boulanger garantit une livraison rapide et un service après-vente de qualité.

Récapitulatif technique

Modèle : Samsung Galaxy Watch Ultra

: Samsung Galaxy Watch Ultra Coloris : Gris titane

: Gris titane Écran : AMOLED, haute résolution

: AMOLED, haute résolution Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi, compatible Android et iOS

: Bluetooth, Wi-Fi, compatible Android et iOS Fonctionnalités principales : Suivi de santé, GPS intégré, appels et notifications

: Suivi de santé, GPS intégré, appels et notifications Étanchéité : Jusqu’à 10 ATM

: Jusqu’à 10 ATM Autonomie : Plusieurs jours

