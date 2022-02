Bon plan du dimanche : 25€ pour la Sonnette Vidéo Connectée LOGICOM HOME Belly.

Informations complémentaires

Fonctionnalités :

– Capture couleur photo et vidéo

– Caméra couleur 166° – Résolution 1280*720@25fps

– Détection de mouvement avec 3 modes de sensibilité (bas, moyen, fort)

– Vision nocturne

Notification instantanée sur votre téléphone

– Déclenchable à distance

– Interaction dans les deux sens : écouter et répondre

– Support de stockage SDXC (jusqu’à 128 Go) ou stockage cloud (en option)