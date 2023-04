TCL 4K QLED TV C64, les nouveaux téléviseurs de TCL.

Le constructeur asiatique annonce la sortie des TCL 4K QLED TV C64, une nouvelle gamme d’écrans plats de salon. Cette nouvelle série combine la technologie QLED, 4K HDR Pro, 60Hz Motion Clarity.

Voilà maintenant quelque temps que TCL s’est implanté en Europe. Le géant asiatique tente en effet de marquer sa présence en Europe dans le segment des écrans plats de salon. Et cette fois, la marque présente une nouvelle gamme qui ne propose pas moins de six tailles différentes.

TCL 4K QLED TV C64, HDR PRO et 4K HDR PRO.

Ces nouveaux écrans que propose TCL sont la nouvelle génération d’écran de la marque. Une nouvelle génération qui profite des dernières avancées dans le domaine de l’image et qui sont équipés de la technologie Quantum Dot qui offre pour le coup une luminosité jusqu’à 450 nits. En outre, ce nouveau modèle de téléviseur s’équipe des technologies HDR PRO et 4K HDR PRO.

Parmi les autres technologies intégrées, on notera la présence des normes HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION. Cette nouvelle gamme TCL 4K QLED TV C64 embarque aussi une solution Dolby Atmos.

Le constructeur chinois nous fait également savoir que ses écrans sont équipés d’HDMI 2.1 et ALLM. Pour ceux qui aiment les films d’action ou les jeux, cette nouvelle gamme et également munie de la technologie DLG (Dual Line Gate) 120 Hz, la fonction d’ajustement automatique du contenu permet d’obtenir un taux de rafraîchissement plus élevé et une latence plus faible.

De la connectivité sans fil et des assistants.

Comme tout téléviseur moderne qui se respecte, ces nouveaux TCL 4K QLED TV C64 sont également dotés de Wi-Fi et sont compatibles avec Google TV, l’Assistant Google mains libres, Google Meet et propose aussi une compatibilité avec Alexa. Enfin, le média center intégré permettra au plus accros de série de se connecter à Netflix, Amazon Prime, Disney+.

Cette nouvelle gamme propose des écrans avec des tailles d’écran 43 », 50 », 55 », 65 », 75 », et 85 ».

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est des tarifs, la marque n’a encore dévoilé aucun prix. En outre, elle nous conseille d’attendre la conférence de presse qui aura lieu le 17 avril pour en connaitre tous les prix.