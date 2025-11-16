on plan du dimanche : JBL Live 775 NC, une promo à 80 € de réduction sur ce casque à réduction de bruit active

À l’occasion d’une offre ponctuelle, le casque JBL Live 775 NC passe sous la barre des 100 €, affiché à 99,99 € au lieu de 179,99 €. Une réduction de 80 € qui rend ce modèle particulièrement intéressant pour les amateurs de son nomade.

Connu pour ses casques polyvalents, JBL étoffe sa gamme avec des références sans fil à réduction de bruit active, orientées vers un usage quotidien aussi bien à la maison qu’en déplacement. Le Live 775 NC s’inscrit dans cette logique d’accessibilité technique.

Réduction de bruit active : un système efficace pour le prix

Le JBL Live 775 NC intègre un système de réduction de bruit active (ANC). Il n’a pas vocation à rivaliser avec les meilleurs du marché, mais son isolation reste efficace dans les transports ou les lieux bruyants. Il embarque également un mode Ambient Aware, qui permet de rester attentif à son environnement sans retirer le casque. Le mode TalkThru est aussi présent pour discuter sans interrompre l’écoute. Ce sont des fonctionnalités intéressantes, rarement présentes sur cette tranche de prix.

Un casque sans fil pensé pour la mobilité

Ce modèle adopte un design circum-aural fermé, avec des oreillettes confortables et une construction entièrement repliable. Le casque utilise une connexion Bluetooth 5.3, avec possibilité de connexion multipoint : on peut le relier à deux appareils simultanément. Idéal pour passer d’un ordinateur à un smartphone sans manipulation fastidieuse.

En complément du sans fil, un câble audio est fourni, permettant une utilisation filaire en cas de batterie vide ou en avion, par exemple.

Une autonomie solide pour les déplacements

JBL annonce 65 heures d’autonomie sans ANC et 50 heures avec réduction de bruit activée. Ces chiffres sont très au-dessus de la moyenne dans cette gamme de prix. Une charge rapide de 5 minutes suffit pour récupérer 4 heures d’écoute, ce qui le rend pratique à l’usage au quotidien.

La charge complète se fait via un port USB-C en deux heures environ. Sur ce point, le Live 775 NC rivalise avec des modèles bien plus onéreux.

Commandes vocales et assistant intégré

Le JBL Live 775 NC propose une compatibilité avec Google Assistant et Alexa, accessible directement via les commandes tactiles du casque. Il suffit de tapoter l’oreillette pour lancer une commande vocale. Côté personnalisation, l’application JBL Headphones permet de régler l’égalisation, le comportement des boutons, ou encore de choisir les assistants vocaux par défaut.

Les microphones intégrés permettent aussi de passer des appels avec un rendu clair dans la majorité des situations.

Une alternative accessible pour les amateurs de son puissant

Comme souvent chez JBL, la signature sonore met l’accent sur les basses profondes et dynamiques, sans négliger les médiums. Ce profil sonore conviendra aux amateurs de musiques modernes. Pour ceux qui préfèrent un rendu plus neutre, l’application permet d’ajuster l’égalisation.

Avec son transducteur dynamique de 40 mm, le casque offre un son riche pour le prix. On n’est pas sur une restitution hi-fi, mais sur un équilibre satisfaisant pour une écoute nomade.

Récapitulatif technique