French Days : 200€ de réduction sur l’Aspirateur robot IROBOT Roomba J7.

Améliorez votre confort et profitez d’une grande tranquillité d’esprit avec l’aspirateur robot IROBOT Roomba J7 J715840 équipé de technologies de pointe. Il comprend notamment 2 extracteurs en caoutchouc et une brosse latérale pour des performances de nettoyages optimales. Il vous permettra d’éliminer les poils d’animaux et la saleté le long des murs en un seul passage.

Caractéristiques techniques :