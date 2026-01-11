Bon Plan du dimanche : Remise exceptionnelle sur le Cookeo CE854B10 : le multicuiseur Moulinex perd 100€

Le Cookeo CE854B10, multicuiseur phare de Moulinex, bénéficie actuellement d’une réduction de 100 euros. Ce modèle compact et intelligent séduit les foyers à la recherche de praticité en cuisine.

LIEN D’ACHAT : Remise exceptionnelle sur le Cookeo CE854B10

La gamme du constructeur s’agrandit depuis plusieurs années avec des déclinaisons toujours plus adaptées aux usages modernes. Ce modèle CE854B10, proposé par Moulinex, reste l’un des best-sellers du catalogue.

Multicuiseur connecté : Moulinex affine sa proposition

Avec le Cookeo CE854B10, Moulinex mise sur une approche intuitive de la cuisine du quotidien. Ce modèle de 6 litres, en finition grise, embarque 80 recettes préprogrammées accessibles via un écran numérique simple à prendre en main. Pas de connexion Wi-Fi ni de synchronisation mobile ici : l’objectif est de simplifier la cuisine sans complexifier l’outil.

La marque étoffe ainsi son offre dans une catégorie qui séduit un public large, de la famille nombreuse au couple pressé. L’interface guidée du Cookeo évite les erreurs, ajuste automatiquement les temps de cuisson, et propose un mode pas-à-pas pour les novices.

Un appareil pensé pour les repas rapides

Le CE854B10 propose six modes de cuisson : sous pression, vapeur, mijoter, rissoler, dorer, et réchauffer. Cette polyvalence fait sa force. Le démarrage différé permet de planifier les repas, tandis que le maintien au chaud automatique assure une température idéale jusqu’au moment de passer à table.

Avec une cuve antiadhésive amovible, le nettoyage se fait sans effort. Les poignées intégrées offrent une bonne prise en main, et l’appareil s’adapte facilement à un usage quotidien. En moins de 15 minutes, il est possible de cuisiner des plats mijotés, des légumes vapeur ou encore des desserts.

Une remise bienvenue sur un modèle éprouvé

Initialement proposé à environ 250 euros, le Cookeo CE854B10 profite actuellement d’une remise de 100 euros chez plusieurs enseignes, dont Boulanger. Son tarif tombe donc à 149,99 euros, un positionnement tarifaire qui le rend particulièrement attractif en ce début d’année.

Il ne s’agit pas d’une version connectée ni d’un modèle ultra-récent, mais bien d’un multicuiseur stable, fiable, et accessible, qui continue de bien vieillir. En termes de performances, il n’a rien à envier à des modèles plus onéreux du même constructeur.

Un produit toujours plébiscité par les utilisateurs

Le CE854B10 cumule plusieurs centaines d’avis positifs sur les sites de vente spécialisés. Ce succès s’explique par la facilité d’utilisation et la rapidité de cuisson qu’il propose. Les utilisateurs apprécient notamment sa capacité de 6 litres, idéale pour les repas familiaux, et la fiabilité de ses recettes intégrées.

Moulinex capitalise ici sur une formule qui a fait ses preuves : un appareil simple, robuste, et sans artifices inutiles. Contrairement à d’autres modèles plus connectés mais parfois plus complexes, ce Cookeo s’adresse à un public large et non technophile.

Une alternative accessible pour découvrir la gamme Cookeo

Cette remise de 100 euros sur le CE854B10 permet d’accéder à l’univers Cookeo à moindre coût. C’est un modèle d’entrée de gamme qui conserve les atouts majeurs de la gamme, tout en restant abordable. Les recettes intégrées offrent une bonne base pour expérimenter sans effort, et le système de cuisson sous pression assure des résultats rapides.

Avec ce positionnement tarifaire, Moulinex rend le multicuiseur plus démocratique. À 149,99 euros, ce modèle constitue une porte d’entrée cohérente avant, éventuellement, de monter en gamme vers des modèles plus complets comme les versions Cookeo Touch ou Connect.

Récapitulatif technique