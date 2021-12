Bon Plan de Noël : SAMSUNG Galaxy S21 Gris 128 Go 5G à 749€.

Pour des photos et des vidéos toujours réussies. Découvrez les Galaxy S21 5G et S21+ 5G. Conçus pour révolutionner la vidéo et la photographie, avec une résolution 8K exceptionnelle et des photos jusqu’en 64 MP.

Comme chaque année Samsung nous présente son upgrade de sa gamme Galaxy. Comme à son habitude Samsung nous présente 3 variantes: le Galaxy S21, le Galaxy S21 plus et le Galaxy S21…

Caractéristiques techniques :