Bon Plan : SAMSUNG Galaxy A53 Bleu 5G sous la barre des 400€.

Doté d’un processeur octa-core 5nm, votre Galaxy est conçu pour gérer les multitâches les plus exigeantes. RAM Plus reconnait vos habitudes d’utilisation et fournit de la RAM virtuelle supplémentaire pour un boost additionnel. il est fourni avec 128/256 Go de stockage interne et la prise en charge d’une carte microSD pouvant atteindre 1 To.

Caractéristiques techniques :