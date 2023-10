Bon plan du dimanche : Echo Dot avec horloge 5e génération pour seulement 36.99€

Echo Dot avec horloge (5e génération, modèle 2022) | Enceinte connectée Bluetooth et Wi-Fi au son puissant encore plus imposant, avec horloge et Alexa | Bleu-gris

Prix conseillé : 67,99 EUR –46%

Prix : 36,99 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

NOTRE ECHO DOT AUX MEILLEURES PERFORMANCES AUDIO : vivez une expérience audio inégalée par les générations précédentes d'Echo Dot avec Alexa, et profitez de voix plus claires, de basses plus profondes et d'un son puissant dans chaque pièce.

CONSULTEZ LA MÉTÉO ET BIEN PLUS, D'UN SIMPLE COUP D'ŒIL : l'affichage LED amélioré affiche l'heure, les alarmes, la météo, le titre des chansons et bien plus encore.

VOTRE MUSIQUE ET VOTRE CONTENU PRÉFÉRÉS : lancez la lecture de votre musique, de vos livres audio et de vos podcasts depuis Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer ou d'autres services, ou via Bluetooth, dans tout votre domicile.

ALEXA SE FAIT UN PLAISIR DE VOUS AIDER : demandez à Alexa de vous donner la météo et le titre des chansons, de programmer des minuteurs, de répondre à vos questions ou même de vous raconter une blague, rien qu'avec votre voix. Besoin de quelques minutes en plus le matin ? Touchez simplement votre Echo Dot avec horloge pour reporter votre alarme.

CONTRIBUEZ AU CONFORT DE VOTRE MAISON : contrôlez les appareils connectés compatibles avec votre voix et les routines déclenchées par les capteurs de température intérieure. Créez des routines pour allumer un ventilateur connecté si la température intérieure dépasse votre température de confort.

Prix conseillé : 67,99 EUR –46%

Prix :

36,99 EUR

Acheter sur Amazon