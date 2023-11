Bon plan du dimanche : 200€ de réduction sur l’Ordinateur Portable Dell Xps 13 9315 Intel Core Evo i5-1230U

Dell Xps 13 9315 Intel Core Evo i5-1230U Ordinateur Portable 13.4" Full HD+ Sky 16 Go de RAM SSD 512 Go ADL-P P28 UMA Iris Windows 11 Home Plus Clavier AZERTY Français rétroéclairé

Prix conseillé : 1 299,00 EUR –15%

Prix : 1 099,00 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Processeur Intel Core i5-1230U 13.4" Full HD+ 16 Go 512 SSD Go Intel ADL-P P28 UMA Iris Windows 11 Home Plus

XPS 13 pouces le plus fin et léger, est conçu pour les utilisateurs qui sont toujours en mouvement.

ExpressSign-in associé à Windows Hello rationalise votre expérience de connexion, en détectant votre présence ou votre absence pour vous connecter /déconnecter rapidement et en toute sécurité.

Sa couleur Sky unie, douce et naturelle réduit le contraste avec l’intérieur, pour un aspect intemporel.

Une caméra à deux capteurs sépare l’infrarouge du RVB, ce qui améliore la qualité d’image, même en cas de faible luminosité.

Prix conseillé : 1 299,00 EUR –15%

Prix :

1 099,00 EUR

Acheter sur Amazon