Bon Plan du dimanche : LENOVO Ideapad 3 17ALC6 à 599€ au lieu de 649€

Lenovo présente un ordinateur de milieu de gamme qui est en outre équipé de WiFi 6 et d’une dalle de 17 pouces avec ce modèle Ideapad 3 17ALC6 actuellement en promo.

Caractéristiques techniques :

Ecran

Type d’écran : HD+

Résolution : 1600 x 900 pixels

Type de charnière : Standard

Effet mat/brillant : écran mat pour diminuer la fatigue occulaire

Anti-reflets : Oui

Webcam intégrée : Oui

Performance

Référence du processeur : AMD Ryzen 7 5700U

Fréquence (en GHz) : 1.8

TurboBoost (en GHz) : 4.3

Le + du Turboboost : donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin

Nombre de coeurs : 8

Intérêt du nombre de coeurs : un nombre de coeur important vous permettra d’effectuer plus de tâches en simultané

Mémoire vive (RAM) : 8 Go

Information sur la mémoire vive : une grande capacité de mémoire vive rend l’ordinateur plus réactif et plus fluide

Eligible à Intel Evo Platform : Non

Performance graphique

Type de carte graphique : intégrée au processeur

Carte graphique : AMD Radeon RX Vega 8

Stocker vos données

Type et capacité totale de stockage : SSD 512 Go (en PCi-Express)

Type de stockage : SSD pour plus de rapidité

Lecteur de carte mémoire : 4 en 1

Lecteur / Graveur : Pas de lecteur-graveur

Connectivité

Norme Wifi : Wifi 6 (AX)

Bluetooth : 5.1

Airplay : non concerné

Connectique(s)

Port USB 2.0 : 1

Port USB 3.2 Gen 1 : 1

Port USB 3.2 Gen 1 (type C) : 1

HDMI : 1

Combo casque / micro : 1

Autonomie et alimentation

Autonomie (donnée constructeur) : 8 heures 18 minutes

Logiciels

Système d’exploitation : Windows 11

Anti virus pré installé : non fourni

Pack Microsoft Office pré installé : non fourni

Confidentialité et sécurité

Cache webcam : Non

Filtre de confidentialité (écran) : Non

Coupure micro : Non

Compatible câble antivol : Non

Déverouillage de l’ordinateur : par mot de passe