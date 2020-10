Prime Day 2020 : Netatmo propose sont thermostat connecté à 119€.

Netatmo est une marque qui a su très vite s’installer et se positionner sur le marché de la domotique connectée. De fait, nous avons déjà eu par le passé, l’occasion de tester certains produits de la marque. Cette fois on vous propose de faire une économie de 59€ sur l’achat de son Thermostat Connecté et Intelligent. Et ce grâce au Prime Day.

On vous propose :

Promo Netatmo Thermostat Connecté et Intelligent pour chaudière individuelle, NTH01-FR-EC ECONOMISEZ DE L’ENERGIE : faites des économies grâce au planning de chauffage et chauffez votre maison selon vos besoins. En vacances ? Programmez les modes Absent et Hors-Gel.Puissance de commutation : max 120 W. Compatibilité de l'App: iOS 9 minimum requis; Android 4.2 minimum requis; PC & Mac à travers la Webapp

CONTRÔLE A DISTANCE ET VOCAL : contrôlez votre Thermostat Intelligent Netatmo à distance depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur ou via les assistants vocaux grâce aux compatibilités Apple Homekit, Alexa et Assistant Google.

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE : installez vous-même facilement votre Thermostat Intelligent Netatmo en moins d’une heure top chrono. Installez-le où bon vous semble chez vous, en filaire ou en wifi.

UN THERMOSTAT INTELLIGENT : la fonction Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de votre maison pour garantir la température voulue.

COMPATIBILITE : le Thermostat Intelligent Netatmo est compatible avec la plupart des modèles de chaudières (électricité, gaz, fioul, bois, pompe à chaleur).

Caractéristiques techniques :

