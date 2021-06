RED by SFR dans le collimateur d’UFC-Que Choisir.

Depuis plus de deux ans, l’opérateur RED by SFR propose des « offres sans engagement et sans condition de durée ». Pourtant, entre la promesse de l’enseigne et la réalité, UFC-Que Choisir considère que les usagers sont victimes de publicité mensongère.

À coups de stratégies marketing millimétrées et de publicités plus innovantes les unes que les autres, RED by SFR avait su se démarquer de la concurrence avec des tarifs agressifs. Mais alors que des augmentations de tarifs sont imposées aux clients, le revers de la médaille ne saurait se faire attendre.

Du succès de RED à une plainte des consommateurs français.

RED by SFR est dans l’arène des forfaits mobiles pas chers et sans engagement depuis 2011. D’abord sous le nom de Virgin Mobile, l’opérateur change d’identité pour prendre son nom actuel en 2016. Entre nouvelles offres et réductions importantes, RED by SFR construit son succès à coups de prix cassés, quitte à en faire un peu trop. En mettant en avant le concept de “garantie des forfaits à vie” en 2018, RED by SFR se tire une balle dans le pied.

L’année suivante, les clients de l’opérateur voient les factures de leurs forfaits augmenter de 3 euros par mois, le tout sans être en mesure de refuser cette augmentation. L’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir, qui considère cette pratique comme scrupuleuse, monte alors au créneau, allant jusqu’à porter plainte.

Un recours collectif pour les clients RED by SFR, et les autres.

Cette manœuvre d’augmentation des prix après une certaine durée de contrat est en train de se démocratiser. Comme le précise l’association UFC-Que Choisir, dans ce genre de situation, il existe des solutions. Un consommateur subissant cette augmentation peut ainsi résilier son forfait RED by SFR de manière simple et rapide. Opter pour la portabilité permet même de ne pas avoir à gérer la démarche de résiliation et de la confier à son nouvel opérateur.

Les acteurs de la téléphonie mobile savent que la tendance est aux offres sans engagement et sans condition de durée. En effet, les clients cherchent en premier lieu des abonnements très économiques, résiliables quand ils le souhaitent. La communication autour de tarifs fixes sans limite de temps s’avère toutefois mensongère ou du moins abusive.

Si la résiliation est une option simple pour les consommateurs floués, l’UFC-Que Choisir estime que personne ne devrait être victime des zones d’ombre d’un contrat souscrit. L’objectif de l’association de protection des consommateurs est donc simple et consiste à faire condamner SFR tout en permettant aux abonnés victimes d’être indemnisés à la hauteur du préjudice. Une démarche qui pourrait dissuader les autres acteurs des télécommunications de continuer ces pratiques malhonnêtes.