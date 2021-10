SRS-NS7, la nouvelle enceinte tour de cou sans fil de Sony.

Avec le modèle SRSNS7, Sony redéfini la manière dont vous écouter le son dans votre salon avec cette nouvelle enceinte tour de cou sans fil qui entend offrir un son spatial à 360° à son porteur.

Sony revient avec ce nouveau produit audio dans le segment des enceintes tour de cou avec ce nouveau modèle qui est destiné à votre salon. Une enceinte qui se porte sur vos épaules et qui est en mesure de diffuser le son de vos films et séries préférés.

SRS-NS7, compatible avec Dolby Atmos®.

Premier constat sur cette enceinte tour de cou, Sony la présente comme le premier modèle tour de cou sans fil au monde à être compatible avec Dolby Atmos® sur les modèles BRAVIA XR de Sony.

En outre, le constructeur japonais souligne aussi le fait cette enceinte tour de cou est compatible avec son application 360 Spatial Sound Personalizer. Celle-ci permet d’offrir un rendu sonore spatial à 360°.

L’enceinte tour de cou SRS-NS7 est équipée de Bluetooth et se connecte à un émetteur qui l’accompagne. L’émetteur se connecte au téléviseur via un câble optique et un câble USB. Celle-ci a pour objectif d’immerger totalement son porteur dans l’univers d’un film sans forcément devoir passer avec une solution home cinéma type 5.1 ou 7.1.

Une enceinte tour de cou qui peut servir aussi pour les réunions Teams, Zoom.

Si Sony présente son enceinte tour de cou SRS-NS7 comme la solution audio pour accompagner votre téléviseur lors de la projection des films ou des séries, Sony souligne qu’elle peut servir pour un usage différent.

Ainsi, l’enceinte tour de cou pourra également être appariée à un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Une fois associée à l’appareil via une connexion Bluetooth elle pourra diffuser un son stéréo à 2 canaux.

Pour ce qui est de son autonomie, l’enceinte SRS-NS7 assure jusqu’à 12 heures de performance, dont près de 5 heures à plein volume. À noter que Sony annonce une charge rapide de 10 minutes via une connexion USB de type C qui apporte jusqu’à 60 minutes d’utilisation supplémentaire.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte SRS-NS7 sera disponible à partir de novembre 2021 au prix d’environ 299 €.