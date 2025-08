Teufel MOTIV XL : une enceinte portable Hi-Fi pensée pour la vraie vie ?

Envie d’un bon son partout, sans compromis ? La Teufel MOTIV XL veut justement répondre à cette envie. Une enceinte portable qui ne fait pas semblant côté qualité sonore. Focus sur un modèle qui change la donne pour écouter sa musique autrement.

Teufel, marque berlinoise bien connue des passionnés de son, sort des sentiers battus avec sa MOTIV XL. Pour la première fois, elle s’aventure du côté de la Hi-Fi nomade. Et ça se sent : on retrouve tout ce qui fait sa réputation, dans un format pensé pour le quotidien.

Du vrai son Hi-Fi, même en balade

Ce qui frappe d’abord avec la MOTIV XL, c’est son approche sérieuse du son. À l’intérieur : un gros haut-parleur de basses en Kevlar, deux médiums et deux tweeters. Résultat ? Un son précis, équilibré, avec des basses bien présentes mais jamais envahissantes. Le tout agrémenté d’une technologie maison, Dynamore®, qui donne une belle ampleur à la stéréo, même si l’enceinte est toute seule.

Une enceinte qui se déplace vraiment

On a souvent vu des enceintes dites « portables » qui tiennent à peine une heure loin d’une prise. Ici, on parle de 13 heures d’autonomie, même avec le son bien poussé. Des poignées discrètes permettent de l’emmener sans prise de tête, que ce soit pour un barbecue entre amis ou un moment chill sur le balcon. Le boîtier, solide et sobre, inspire confiance dès qu’on le prend en main.

Compatible avec tout, ou presque

Pas de souci pour écouter la musique où que vous soyez : la MOTIV XL est compatible Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, et accepte même le streaming direct depuis Spotify ou TIDAL. Et pour ceux qui aiment brancher les choses à l’ancienne, il y a une entrée jack, compatible avec platine vinyle, télé ou ordi. En bonus, elle fait aussi powerbank, dispose d’une entrée micro (karaoké, annonces…), et on peut programmer ses stations préférées.

Une qualité sonore qui tient la route

Sous le capot, c’est du sérieux : un convertisseur 24 bits, un ampli de 210 W, et un niveau sonore qui peut grimper à 103 dB sans perdre en clarté. En clair : elle peut sonoriser une pièce, une terrasse ou un salon sans flancher. Peu importe le style de musique, la restitution est nette, avec une belle dynamique.

Prête pour la maison connectée

Autre atout, pour ceux qui utilisent Roon (un système de gestion de musique en réseau), l’enceinte est certifiée Roon Ready. Elle s’intègre donc facilement dans un système multiroom. Le tout se pilote via l’application Teufel Home, qui permet de tout gérer sans prise de tête.

Récapitulatif technique

Format : Enceinte Hi-Fi portable

Connectivité : Bluetooth AAC, Wi-Fi, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, TuneIn

Compatibilité : Roon Ready

Haut-parleurs : 1 woofer 200 mm (Kevlar), 2 médiums, 2 tweeters

DAC : 24 bits / 96 kHz

Ampli : 210 W RMS – jusqu’à 103 dB

Batterie : jusqu’à 13 h d’autonomie

Fonctions bonus : powerbank, entrée micro, touches station, réveil automatique, appli de pilotage

Entrées : Line-In (jack)

