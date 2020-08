Oral-B® Guide, le premier coach dentaire façon Oral B.

La marque, spécialiste dans la santé buccale avec ses dentifrices et ses brosses à dent électrique connectée annonce une nouvelle avancée dans le domaine dentaire. Désormais, ses brosses à dents sont accompagnées d’un coach bien-être pour vos dents grâce à Oral-B® Guide.

L’arrivée des objets connectés au travers du Bluetooth ne cesse d’augmenter. Désormais, presque tous les appareils dits « classique » sont susceptibles de passer à la sauce connectée. Dans e domaine de la santé c’est encore plus flagrant.

Alors, voilà quelque temps Oral-B, qui appartient au groupe Procter & Gamble, a mis sur le marché une brosse à dents connectée. Celle-ci associée à une application permettait de voir le taux de fréquentation du brossage des dents…

Oral-B® Guide, le premier coach dentaire.

Désormais, la marque va encore plus loin en développant avec Amazon, Oral-B® Guide. Il s’agit là du premier coach dentaire.

« Oral-B Guide fonctionne comme un traceur de forme pour votre bouche, en vous guidant pendant le brossage et en vous fournissant un retour d’information intelligente et en temps réel sur la fréquence, la durée, la couverture et la pression optimale du brossage »

a déclaré Carlos De Jesus, vice-président senior de P&G

Pour que cela fonctionne, Oral-B propose sa brosse à dents connectée Bluetooth. Mais, qui est cette fois associée cette fois à un socle connecté de recharge compatible avec Amazon Alexa.

Ainsi, la base de recharge est dotée d’un petit haut-parleur et d’un micro qui sera en mesure non seulement de vous donner des consignes pour le brossage de vos dents, mais pas que.

Piloter la maison, commander des têtes de brosse à dents, tout est possible.

De fait, en plus de servir de coach dentaire, le socle permet aussi de commander certaines actions pour la maison. Augmenter le chauffage dans la salle de bain, éteindre les lumières, jouer de la musique. Bref tout ce qu’Alexa peut faire ne temps normal.

Petit plus, il est même possible de commander des nouvelles têtes de brosse à dents. Et ce, en disant : « Alexa, commandez des têtes de brossage Oral-B de remplacement ». Plus de doutes, avec cette nouvelle brosse à dents d’Oral-B et son socle connecté, Oral-B connecte votre salle de bain. Et la connecte au reste de votre domotique.