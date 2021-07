Oppo Enco X, dernier jour pour les avoir gratuitement.

Il y a seulement quelques jours, on vous a présenté un test sur les Oppo Enco X, les nouveaux écouteurs de la marque chinoise. Aujourd’hui c’est le dernier jour pour les recevoir gratuitement. Alors, attention, il ne faut pas perdre de temps !

Oppo, la marque chinoise encore méconnue du grand public chez nous en Europe ne cesse de progresser et de se faire connaitre. Pour les geeks du smartphone et pour ceux qui étaient friands des smartphones chinois, c’est une marque qu’ils connaissent bien.

A relire : Test : Oppo Enco X.

Des écouteurs Oppo Enco X gratuits !

Lors, oui, on vous a présenté il y a quelques jours un test complet sur les écouteurs. Et non, ce n’est pas nous qui allons vous les offrir, mais Oppo.

Effectivement, la marque a lancé une campagne de pub qui permet à tous les clients qui achètent un appareil de la gamme Find X3 de recevoir en cadeau les écouteurs. Une opportunité donc, mais qui se termine aujourd’hui !

Voici les offres que propose Oppo :

L’OPPO Find X3 Pro 5G est le modèle haut de gamme et est disponible en Gloss Black et Matte Blue. Prix conseillé : 1.149 euros. Lors de l’achat d’un Find X3 Pro en mai et juin, vous recevrez un OPPO Enco X (d’une valeur de 179 €) en cadeau.

L’OPPO Find X3 Neo 5G est disponible dès à présent en couleur Starlight Black et Galactic Silver. Prix conseillé : 799 euros. Lors de l’achat d’un Find X3 Neo en mai et juin, vous recevrez un OPPO Enco X (d’une valeur de 179 €) en cadeau.

OPPO Find X3 Lite 5G est disponible en couleur Starry Black et Astral Blue. Prix conseillé : à partir de 449 euros. À l’achat d’un Find X3 Lite en mai et juin, vous recevrez en cadeau un OPPO Enco W51 (d’une valeur de 119 €).

Alors, si l’un de ces modèles vous tente, il va falloir le commander aujourd’hui pour pouvoir bénéficier de l’offre qui vous donnera en cadeau les écouteurs.

Pour rappel, on vous avait aussi présenté le test de l’Oppo Find X3 Pro 5G en mars dernier.