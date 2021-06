La moitié des gens dans le monde ont un smartphone !

C’est ce qui ressort d’une étude faite par Yiwen Wu, Senior Analyst chez Strategy Analytics. Une information qui fait dire que pas moins de 4 milliards de personnes sur cette planète possèdent un smartphone en juin 2021.

Le chiffre surprend et pourtant c’est le résultat d’une étude faite par un analyste du cabinet d’analyses Strategy Analytics. Un chiffre qui a explosé ces dernières années. En effet, Yiwen Wu, Senior Analyst chez Strategy Analytics souligne qu’en 1994, seulement 30 000 personnes avaient en leur possession un smartphone.

En 2012, soit à peine un peu plus de 15 ans, ce chiffre atteignait le milliard. Une progression phénoménale avec un index multiplicateur impressionnant. À peine 9 ans plus tard soit en cette année 2021, le nombre de possesseurs de smartphone atteint le chiffre de 3,95 milliards.

Parmi les premiers smartphones, il y a eu le très célèbre Nokia 9110 Communicator. Un smartphone qui s’ouvrait en deux et qui possédait un vrai clavier multi touche et un écran. À cette époque, pour accéder à internet il fallait avoir une connexion « WAP ». En effet, cette norme transitoire a fait la migration entre la norme GSM et la première 2G.

Le Smartphone, un micro-ordinateur !

Pour Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics, le smartphone est « l’ordinateur le plus performant de tous les temps ». Il est vrai que lorsque l’on voit tout ce que l’on peut faire avec un smartphone, on se rapproche plus du PC portable que du téléphone.

Selon lui, le nombre de propriétaires de smartphone devrait atteindre les 5 milliards d’ici 2030. En outre, l’iPhone a considérablement contribué à l’explosion du smartphone de par sa création amenant le smartphone à ce qu’il est aujourd’hui.

Ainsi, on peut certes ne pas aimer Apple, sa politique ou son téléphone, mais celui-ci a été l’initiateur également de cette évolution. Par ailleurs, si Apple a amené le smartphone à ce qu’il est aujourd’hui, Google et son système d’exploitation open source/payant a permis de rendre bien plus accessible le smartphone.

Enfin, l’arrivée du Wi-Fi et de la 4G ont considérablement permis également l’adoption du smartphone par le consommateur. Un smartphone qui permet désormais de surveiller votre maison à distance, la contrôler, allumer le chauffage, faire office de serrure de porte d’entrée, de télécommande de voiture…