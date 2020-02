NIKON D6, le nouveau reflex numérique phare de la marque.

Spécialiste de la photo, Nikon est une marque que les photographes connaissent bien. Cette fois le géant de la photo revient sur le devant de la scène avec un nouveau reflex numérique. Réflex qui est doté de Wi-Fi et de Bluetooth. Le fraichement annoncé NIKON D6.

Pour les photos du quotidien ou de vacances, il est de plus en plus courant que les gens utilisent leur smartphone comme appareil photo. Et sur ce point, nos smartphones sont capables de nous faire de belles photos.

Cependant, dès que cela devient un peu plus pointu, le reflex numérique reste l’arme ultime pour avoir de belles photos. Et les grands spécialistes comme Nikon le savent.

NIKON D6, de la performance et de la connectivité.

Ce nouveau venu est équipé du système AF le plus puissant de Nikon à ce jour.

« Le nouveau moteur AF est plus rapide que jamais. Avec 105 capteurs en croix sélectionnables et une couverture haute densité 1,6 fois supérieure à celle du D5 » nous confirme d’ailleurs Nikon.

Parmi les autres fonctions possibles on notera la possibilité pour l’utilisateur de définir le point de départ de la mise au point lors d’une prise de vue en mode AF zone automatique. Par ailleurs, le moteur intégré à l’appareil permet une cadence en rafale de 14 vps.

Connectivité bien fournie pour le Nikon D6.

En effet, connectivité et transfert de photo obligent, le nouveau Nikon D6 propose un transfert par câble réseau avec la présence d’un port 1000BASE-T. Mais aussi une connectivité sans fil.

Ainsi, pour le sans fil, l’utilisateur pourra compter sur un transfert soit par Bluetooth, soit par Wi-Fi. De la sorte, une fois connecté, il suffira de sélectionner les clichés ou vidéos prises pour les envoyés via les ondes.

Enfin, pour les plus intéressés, sachez qu’il vous faudra attendre début avril pour acheter ce boitier qui sera commercialisé à 7299€.