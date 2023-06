GoChess, un jeu d’échec connecté avec des pions qui bougent tout seul !

Avec GoChess, vous allez pouvoir jouer aux échecs sur un vrai échiquier avec des gens connectés partout dans le monde. Et en plus les pions de vos adversaires se déplaceront sur l’échiquier tout seul !!!

Les échecs font partie des jeux les plus populaires aux mondes en matière de réflexion. Il existe des échiquiers dans les parcs, des clubs, vous pouvez y jouez à la maison avec un ami ou encore sur internet depuis votre ordinateur ou votre smartphone. La société GoCube propose un échiquier « magique » qui devrait vous séduire si vous êtes un joueur d’échecs.

GoChess, un échiquier avec des pions qui bougent tout seul.

Avec GoChess, cette jeune entreprise basée à Tel-Aviv en Israël propose un effet un échiquier hors du commun, voire l’échiquier du futur ? Effectivement, la particularité de ce jeu d’échecs est qu’il est connecté via Bluetooth à une application. Cette connectivité avec votre smartphone permet au joueur de se connecter à l’application associée à l’échiquier et d’affronter des autres joueurs d’échecs partout dans le monde. Que ce soit des amis ou des inconnus.

Mais surtout le plus de ce jeu d’échecs est qu’il est équipé d’un système d’aimant et de motorisation qui fait en sorte que les pions bougent. Ainsi si vous faites une partie d’échecs avec quelqu’un à distance, vous verrez ses pions bouger comme si la personne était présente en face de vous. Cela fait un peu penser d’ailleurs au film Harry Potter.

Un jeu d’échecs pour vous entrainer.

Une autre particularité de ce jeu d’échecs est qu’il permet à son utilisateur de s’entrainer, soit contre des adversaires, mais aussi contre une IA qui vous permettra d’améliorer votre jeu. Détail intéressant, via l’application il est également possible d’enregistrer des parties, de mettre une partie eu pause pour la reprendre plus tard.

Il est également possible de rejouer une partie, de voir les différentes phases de jeu et ce qu’il aurait été intéressant de faire. Et le tout avec les pions qui bougent.

Prix et Disponibilité.

Le GoChess est actuellement en vente depuis la plateforme de fonds participatif Kickstarter au prix de 199 $. Les premières livraisons sont annoncées pour mai 2024.