Le paiement par QR code cartonne en Asie-Pacifique.

Le paiement par QR code semble prendre de l’ampleur dans la région Asie-Pacifique. De fait, dans certains pays, le paiement se fait désormais par smartphone, mais surtout par QR Code.

Avec l’arrivée du Covid, les gestes barrières et autres, le système monétaire classique avec le paiement par monnaie physique a été boudé pour privilégier le paiement par carte bancaire sans contact via NFC, mais aussi par smartphone.

Une adoption qui se fait doucement en Europe, mais qui dans d’autres régions du monde a explosé. Un pas de plus pour le passage vers la monnaie numérique et tout ce que cela peut entrainer diront certains. Alors bien sûr, il y a ceux qui sont pour, pour tout un tas de raisons pratiques, sécuritaires… d’autres sont contre et sont parfois traités de complotistes, et pourtant le risque existe et il est multiple. On vous conseille par ailleurs d’aller lire l’article de nos confrères belges du Trends Tendances spécialiste dans le domaine.

Paiement par QR, l’Asie pacifique l’adopte généreusement.

Alors, que cela fait débat chez nous, il semblerait qu’en Asie-Pacifique, ce type de paiement ne cesse d’exploser depuis l’année Covid. Si le système a été plébiscité au départ pour des « raisons de santé », à ce jour le paiement par QR Code semble séduire les consommateurs pour des raisons économiques également entre différents pays de la région.

Effectivement, l’avantage en Europe ou États-Unis, c’est que nous avons une monnaie unique dans tous les pays (l’euro pour l’Europe, le dollar pour les USA). Ce qui n’est pas le cas dans les pays comme Émirats arabes unis, à Singapour, au Bhoutan, au Népal et à Maurice ou encore l’Inde.

L’avantage du développement du paiement par QR code permet aux locaux de payer finalement directement avec leur propre monnaie au commerçant qui lui est payé par sa propre monnaie également. Ce qui évite notamment le passage par le dollar.

En outre, selon nos confrères de MobileWorldLive : « L’Inde fait partie des nations qui s’expriment sur la question, le premier ministre Narendra Modi ayant présenté plus tôt cette année l’interface de paiement unifiée (UPI) en évolution rapide du pays comme une méthode alternative dans une économie où la “confiance dans les institutions financières internationales s’est érodée”. »

Par ailleurs certains acteurs du commerce comme AliPay d’Ant Financial et WeChat Pay de Tencent ont favorisé ce type de paiement suite à la masse de touristes chinois.

Reste que chez nous, le paiement par QR code risque sans doute de devoir attendre plusieurs années pour s’imposer sans même en être sûr d’ailleurs.