CRC-E Heated Grips, poignée de vélo chauffante et Bluetooth : Macna innove pour les trajets par temps froid.

L’hiver approche, mais certains cyclistes ne renoncent jamais à leurs trajets quotidiens. Pour eux, Macna propose une solution innovante : une poignée de vélo chauffante avec connectivité Bluetooth intégrée. Une réponse technique aux trajets dans le froid, sans compromis sur le confort.

Historiquement tournée vers l’univers de la moto, Macna est une marque néerlandaise reconnue pour ses équipements techniques alliant sécurité et innovation. Aujourd’hui, elle transpose son savoir-faire vers le vélo électrique et le vélo urbain, avec des accessoires comme les gants chauffants ou encore ces nouvelles poignées chauffantes connectées.

Une solution thermique pensée pour les trajets urbains hivernaux

La Techlab CRC-E Heated Grips de Macna est conçue pour répondre aux exigences thermiques des cyclistes en hiver. Grâce à trois niveaux de chauffe réglables, les poignées assurent une température constante même sous des températures négatives. L’utilisateur peut ainsi adapter la puissance en fonction de la météo ou de la durée du trajet.

L’objectif est clair : éviter l’engourdissement des mains, souvent premier facteur d’inconfort et de perte de contrôle du guidon. Macna étoffe ici sa gamme avec une approche technique centrée sur la sécurité et l’ergonomie.

CRC-E Heated Grips, Un pilotage intelligent via Bluetoot.h

Au cœur de cette innovation, la connectivité Bluetooth permet à l’utilisateur de contrôler les poignées via l’application Macna Heated (disponible sur iOS et Android) ou depuis des boutons placé sur le coté des poignées. Il est également possible d’allumer, d’éteindre ou de régler l’intensité de chauffe directement depuis son smartphone.

Le système intègre également une mémoire qui conserve le dernier niveau de chauffe utilisé. De quoi éviter des manipulations répétées et garantir un confort constant à chaque démarrage.

Une installation simplifiée et compatible VAE

Pensée pour les vélos électriques (VAE), la poignée CRC-E Heated Grips s’installe facilement grâce à un système de connexion directe sur la batterie du vélo. Le câble fourni est compatible avec les connecteurs standard du marché.

Le diamètre standard (22 mm) garantit une compatibilité avec la majorité des guidons, et le revêtement texturé assure une bonne prise en main, même avec des gants.

Une consommation énergétique optimisée

Pour limiter la perte d’autonomie du vélo, Macna a conçu un système énergétiquement sobre. À puissance maximale, les poignées consomment 16 watts au total (8 W par poignée), soit l’équivalent d’un petit éclairage.

Un système de sécurité thermique évite toute surchauffe et coupe automatiquement l’alimentation en cas d’anomalie. Cette approche préventive permet de prolonger la durée de vie de l’équipement sans impact notable sur la batterie du VAE.

Une extension cohérente de la gamme Macna

Avec ce produit, la gamme Macna s’agrandit, intégrant des équipements adaptés à la mobilité douce tout en conservant l’ADN technique de la marque. Après les gants chauffants et les vestes connectées, cette nouvelle poignée vient renforcer le segment “Confort” de Macna, destiné aux usagers urbains exigeants.

Le constructeur néerlandais mise sur une approche intégrée du confort thermique, en combinant vêtements et accessoires dans un seul écosystème pilotable via une application centralisée.

Récapitulatif technique

Nom : Macna Techlab CRC-E Heated Grips

Type : Poignées chauffantes pour vélo (22 mm)

Compatibilité : Vélo électrique (connexion batterie)

Puissance : 16 W max (8 W par poignée)

Niveaux de chauffe : 3 niveaux

Contrôle : Application Macna Heated via Bluetooth

Fonctions intelligentes : Mémoire de température, coupure sécurité thermique

Installation : Montage facile, câble fourni

Surface : Revêtement texturé pour meilleure prise en main

Couleur : Noir

Poids : env. 400 g

