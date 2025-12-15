nRF9151 : Nordic Semiconductor renforce l’IoT avec une connectivité cellulaire et satellite intégrée

Avec l’arrivée du nRF9151, Nordic Semiconductor enrichit sa gamme de solutions pour l’Internet des objets. Cette nouvelle plateforme associe connectivité cellulaire et satellite, repoussant les limites des déploiements IoT dans les zones les plus isolées.

Déjà reconnu pour ses modules sans fil, Nordic Semiconductor continue d’innover. Le constructeur norvégien mise ici sur une solution intégrée, à la fois matérielle et logicielle, pour simplifier l’adoption de l’IoT hybride dans les projets industriels et professionnels.

Une solution IoT pensée pour la connectivité hybride

Le nRF9151 est une évolution stratégique du catalogue de Nordic. Ce nouveau système sur puce (SoC) prend en charge les réseaux cellulaires LTE-M/NB-IoT tout en intégrant une compatibilité avec les services de connectivité satellite via Skylo, partenaire clé du projet. Ce double support permet de garantir une communication constante, même dans des environnements où les réseaux terrestres sont absents ou instables.

Le module est conçu pour les cas d’usage exigeant une haute fiabilité : agriculture connectée, capteurs environnementaux, logistique maritime ou infrastructures énergétiques distantes. Grâce à cette double connectivité, les objets restent joignables en quasi-permanence.

Le développement facilité avec le kit logiciel associé

Pour accélérer l’adoption du nRF9151, Nordic fournit également un kit de développement (DK) et une pile logicielle complète. Celle-ci est basée sur nRF Connect SDK, déjà éprouvée dans les produits précédents de la marque. Le SDK offre les bibliothèques, pilotes et outils nécessaires pour concevoir rapidement des applications robustes, y compris les protocoles de communication pour la couche satellite.

Cette orientation vers le “tout-en-un” vise à réduire le temps de mise sur le marché pour les industriels. Les développeurs bénéficient ainsi d’un environnement de travail cohérent, depuis la conception jusqu’au déploiement sur le terrain.

Un SoC pensé pour les contraintes de l’IoT

Nordic a misé sur la miniaturisation et la faible consommation énergétique. Le nRF9151 est 20 % plus compact que son prédécesseur, le nRF9160, tout en embarquant un processeur ARM Cortex-M33 pour les tâches applicatives. Ce choix permet une intégration plus facile dans des dispositifs contraints, tels que les capteurs autonomes ou les trackers GPS.

L’autonomie est au cœur de cette architecture, avec des modes de veille avancés et une gestion fine de la consommation. Ces optimisations s’adressent directement aux applications nécessitant plusieurs années de fonctionnement sur batterie.

Une solution modulaire pour les intégrateurs

Le nRF9151 n’est pas simplement un composant électronique : c’est un écosystème modulaire. Il peut être utilisé comme solution autonome ou intégré dans des modules plus complexes via son interface numérique complète. Il est également compatible avec les standards industriels de sécurité (TLS, firmware over-the-air, etc.), facilitant les déploiements à grande échelle.

Les intégrateurs peuvent également tirer parti de l’environnement Nordic Cloud Services pour la gestion des appareils et la supervision des communications. Un ensemble cohérent, pensé pour les déploiements professionnels à long terme.

Une ouverture vers l’IoT mondial avec Skylo

Le partenariat avec Skylo, opérateur de services satellite IoT, est l’un des éléments clés de cette annonce. Grâce à cette alliance, le nRF9151 permet une communication directe avec les constellations satellites géostationnaires (GEO), sans nécessité de matériel spécialisé. C’est une avancée majeure dans la simplification de la connectivité satellite, jusqu’ici réservée à des équipements complexes.

Ce pont entre les réseaux terrestres et spatiaux ouvre des perspectives nouvelles pour les acteurs de la chaîne logistique mondiale, la surveillance environnementale ou les infrastructures critiques en régions reculées.

Récapitulatif technique

Nom : Nordic Semiconductor nRF9151

Type : SoC (System on Chip) IoT

Connectivité : LTE-M, NB-IoT, Satellite (Skylo)

Processeur : ARM Cortex-M33

Consommation : optimisée pour faible consommation

Taille : 20 % plus compact que le nRF9160

Sécurité : TLS, OTA (mise à jour à distance)

Outils de développement : SDK nRF Connect, kit de développement dédié

Cas d’usage : agriculture connectée, logistique, environnement, énergie, infrastructures distantes

Partenaire satellite : Skylo

Disponibilité : immédiate via les canaux de Nordic

