Corsair K65 PLUS WIRELESS : un clavier mécanique sans fil pensé pour Mac

Le Corsair K65 PLUS WIRELESS s’ajoute à la gamme de périphériques Corsair avec une approche dédiée aux utilisateurs Mac. Ce clavier mécanique sans fil propose un équilibre entre performances, ergonomie et design, en mettant l’accent sur une compatibilité étendue et des fonctionnalités modernes adaptées au travail comme au gaming.

Conception optimisée pour macOS

Le Corsair K65 PLUS WIRELESS est conçu pour s’intégrer facilement à l’écosystème Apple. Il propose une compatibilité native avec macOS et iPadOS, permettant l’accès à des fonctionnalités spécifiques via des raccourcis clavier préconfigurés. Cette approche vise à améliorer l’expérience des utilisateurs de Mac en simplifiant la connectivité et l’utilisation quotidienne.

Design compact et polyvalent

Avec son format tenkeyless (TKL), ce modèle sans pavé numérique est particulièrement adapté aux environnements restreints ou aux utilisateurs recherchant une configuration minimaliste. Le clavier associe un cadre en aluminium brossé et un design sobre, qui s’intègre harmonieusement à l’esthétique des appareils Apple, tout en restant facile à transporter.

Corsair K65 PLUS WIRELESS, Connectivité sans fil performante

Corsair équipe le Corsair K65 PLUS WIRELESS de sa technologie Slipstream Wireless, offrant une faible latence et une connexion stable pour répondre aux exigences des joueurs comme des professionnels. Le clavier prend également en charge la connexion Bluetooth multipoint, permettant de connecter plusieurs appareils simultanément et de basculer facilement entre eux.

Autonomie prolongée pour une utilisation continue

En termes d’autonomie, le K65 PLUS WIRELESS se distingue avec jusqu’à 50 heures d’utilisation en mode RGB actif, et jusqu’à 80 heures sans rétroéclairage. Cette performance offre aux utilisateurs une flexibilité accrue, que ce soit pour des sessions prolongées de travail, de jeu ou lors de déplacements.

Performances mécaniques adaptées aux gamers

Bien que conçu pour le Mac, ce clavier reste fidèle à l’expertise de Corsair dans le domaine du gaming. Il est doté d’interrupteurs Cherry MX Red, reconnus pour leur réactivité et leur fluidité, idéaux pour des frappes répétées rapides. Les fonctionnalités d’anti-ghosting et de N-Key rollover garantissent une précision sans faille, quelles que soient les conditions d’utilisation.

Récapitulatif technique

Type de clavier : Tenkeyless (TKL), mécanique

: Tenkeyless (TKL), mécanique Interrupteurs : Cherry MX Red

: Cherry MX Red Connectivité : Slipstream Wireless, Bluetooth

: Slipstream Wireless, Bluetooth Autonomie : Jusqu’à 50 heures avec RGB, 80 heures sans rétroéclairage

: Jusqu’à 50 heures avec RGB, 80 heures sans rétroéclairage Compatibilité : macOS, iPadOS

: macOS, iPadOS Matériaux : Aluminium brossé, plastique renforcé

: Aluminium brossé, plastique renforcé Éclairage : Rétroéclairage RGB entièrement personnalisable

: Rétroéclairage RGB entièrement personnalisable Technologies gamers : Anti-ghosting, N-Key rollover

