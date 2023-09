Naruto Uzumaki 20th Anniversary 5075B Plus, un clavier sans fil qui va plaire au fan de Naruto.

Avec son clavier sans fil Naruto Uzumaki 20th Anniversary 5075B Plus, la marque Akko qui propose des claviers avec des touches mécaniques qui séduira les gamers et autres adeptes ultimes du clavier, propose un clavier pour tous les fans de Naruto.

Akko est une marque qui a fait des claviers mécaniques sa spécialité, des claviers avec des touches qui « clic » et qui peuvent même être personnalisable par les clients. À l’occasion de l’IFA de Berlin, la marque exposait ses claviers dont un tout récent à l’effigie d’un des plus célèbres animé (manga) des dernières décennies « Naruto ». Akko s’aventure ainsi une fois de plus dans l’univers de l’innovation et de la culture geek.

Naruto Uzumaki 20th Anniversary 5075B Plus.

Avec le Naruto Uzumaki 20th Anniversary 5075B Plus, la gamme du constructeur s’agrandit et pour fêter les 20 ans de la bande dessinée (manga) Naruto, la marque propose un clavier ultra compact et sans fil à l’effigie du héros de Masashi Kishimoto.

Les connaisseurs apprécieront certainement la technologie clavier sans fil de ce nouveau bijou, fonctionnant en RF 2.4GHz et Bluetooth. Les gamers, quant à eux, sauront reconnaître la précision de la touche à switch mécanique.

Toute la magie de Naruto est également au rendez-vous.

En effet, les différentes touches, le corps du clavier arborent des couleurs et l’effigie de l’univers de Naruto. Par ailleurs, les touches sont rétroéclairées et bien que le format soit un format compact, Akko propose des touches de navigation (flèche gauche, droite, haut, bas) et des touches de fonctions F1 à F12. Le tout dans un orange vif et des touches gris anthracite.

Comme signalé plus haut, le clavier est sans fil pour plus de liberté/ dès lors, le clavier est également doté d’une batterie interne d’une capacité de 3000 mAh. La recharge se fera via le port USB-C.

Dernier détail intéressant, histoire d’être en harmonie parfaite, Akko propose également une souris sans fil à l’effigie de Naruto également qui viendra accompagner le clavier.

Prix et Disponibilité.

Le clavier sans fil Naruto Uzumaki 20e anniversaire 5075B Plus est commercialisé au prix de 129.99€ depuis son site.