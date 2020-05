Asus AMD B550, du WiFi 6  pour la nouvelle carte mère d’Asus.

Si le marché des PC de bureau n’est plus vraiment à la mode, celui des gamers explose. Le constructeur taiwanais en profite pour annoncer sa nouvelle carte mère Asus AMD B550. Une carte mère pour processeur et équipée de WiFi 6.

Asus est un acteur majeur dans le monde des cartes mères de qualité pour « PC de bureau » ainsi que pour le segment des ordinateurs portables. Toujours en quête de qualité pour ses produits, la marque ne cesse de faire évoluer ses produits.

Cette fois, c’est dans le segment de ses cartes mères que Asus apporte son lot de nouveautés.

Ainsi, ASUS a annoncé de nouvelles cartes mères dotées du dernier jeu de puces AMD B550. Un jeu de puces qui apporte le potentiel du PCI Express® 4.0 aux constructeurs de machines grand public partout dans le monde.

Au programme de ces nouvelles cartes, le constructeur met en avant ses emplacements PCIe 4.0 et les ports USB 3.2 Gen 2 fonctionnant à 10 Gbps directement à partir du processeur lui-même. Le segment qui nous intéresse chez Planet sans fil c’est celui de la connectivité.

Connectivité sur une carte mère Asus AMD B550 vouée à un PC de bureau ?

Eh bien, contrairement à ce que l’on pourrait les PC de bureau eux aussi s’équipent en WiFi et en Bluetooth. En Bluetooth pour permettre d’associer des claviers et souris sans fil ou un smartphone. Le Wi-Fi quant à lui permet de capter le signal de la box.

Et sur cette nouvelle série de cartes mères Asus AMD B550, Asus intègre une solution à base de WiFi 6, soit la norme 802.11ax, la plus performante du marché. On vous invite d’ailleurs à aller relire notre test du routeur ASUS RT-AX88U – routeur Wi-Fi 6 double bande.

Ainsi cette carte mère est en mesure d’offrir un débit allant jusqu’à 2,5 Gbps grâce aux contrôleurs Intel présents. Notons au passage que l’on trouve à l’arrière deux connecteur d’antennes. Ce qui permettra non seulement de profiter du WiFi 6, mais le cas échéant de venir remplacer les antennes fournies avec la carte mère par des antennes plus puissantes et déportées.

La puce Bluetooth quant à elle fournit du Bluetooth 5.1. De quoi supporter là aussi les derniers périphériques Bluetooth.