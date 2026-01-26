TP‑Link M8550, la marque sort son routeur mobile 5G‑Wi‑Fi 6E.

TP‑Link étoffe son catalogue avec un routeur mobile 5G‑Wi‑Fi 6E pensé pour les professionnels itinérants, les travailleurs à distance et tous ceux qui veulent une connexion ultra‑rapide partout. Le TP‑Link M8550 combine connectivité 5G, Wi‑Fi tri‑bande de nouvelle génération et écran tactile pour offrir une expérience réseau complète et flexible.

TP‑Link, marque reconnue dans le domaine du réseau grand public et professionnel, étoffe son catalogue avec une solution portable capable de livrer le meilleur de la 5G et du Wi‑Fi 6E dans un format compact. Le M8550 s’adresse à ceux qui ont besoin d’une connexion robuste et partagée pour plusieurs appareils, sans compromis sur le débit ou la mobilité.

TP‑Link M8550, Un routeur mobile pensé pour la 5G

Le routeur mobile M8550 se positionne comme une passerelle vers la connectivité 5G haut débit. Grâce à la technologie 5G avancée, il est capable d’atteindre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 3,4 Gbit/s, ce qui permet de répondre aux besoins élevés en bande passante des services de streaming, des visioconférences ou de transferts lourds de fichiers.

A relire : TP‐Link lance Deco M9 Plus. TP-Link a annoncé il y a quelques semaines l’arrivée d’une nouvelle solution réseau grand public Mesh qui a pour nom Deco M9 Plus. Un nouveau pack qui remet au gout du jour…

La 5G révolutionne la manière dont les réseaux mobiles sont utilisés, et TP‑Link met en avant cette capacité pour transformer cet appareil en une solution mobile fiable. Que ce soit lors d’un déplacement professionnel, d’un voyage ou pour assurer une continuité réseau dans des zones sans connexion filaire, le routeur M8550 offre une base solide.

Wi‑Fi 6E tri‑bande pour des performances optimisées

La gamme du constructeur s’agrandit avec l’intégration du Wi‑Fi 6E, une évolution du Wi‑Fi 6 exploitable sur trois bandes : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Avec ce tri‑bande AXE3600, le routeur offre une capacité totale Wi‑Fi jusqu’à 3600 Mbps : environ 2880 Mbps sur les bandes 5 GHz et 6 GHz, et jusqu’à 688 Mbps sur 2,4 GHz.

Cette architecture permet une meilleure gestion du trafic quand plusieurs appareils sont connectés en même temps. Jusqu’à 32 appareils peuvent partager la même connexion sans perte significative de performance, ce qui en fait une solution intéressante pour les petites équipes, les tournages vidéo sur le terrain ou les environnements de coliving.

Écran tactile et interface intuitive

Contrairement à de nombreux routeurs mobiles classiques, le M8550 intègre un écran tactile de petite taille qui offre un accès rapide à toutes les informations essentielles : niveau de signal, données utilisées, bandes Wi‑Fi actives, nombre d’appareils connectés, et bien plus encore.

Cette interface facilite la gestion sans passer par une application ou une interface web complexe, rendant la configuration plus simple et accessible à tous. Un atout notable pour les utilisateurs qui veulent un réseau fiable sans passer par des étapes techniques fastidieuses.

Batterie longue durée et portabilité

Le routeur mobile du constructeur s’agrandit aussi sur l’autonomie. Il est équipé d’une batterie d’une capacité d’environ 4680 mAh, ce qui permet une utilisation continue jusqu’à 14 heures environ, selon les conditions d’utilisation.

Cette autonomie rend le M8550 particulièrement adapté aux personnes qui se déplacent souvent ou qui travaillent en extérieur sans accès à une source d’alimentation fixe. Elle suffit pour une journée type de travail ou une longue session de streaming ou de visioconférence.

Connectivité complète et fonctionnalités avancées

La mise à niveau de l’appareil est également visible dans ses interfaces physiques. Il dispose d’un port Gigabit WAN/LAN, d’un port USB‑C pour l’alimentation (et potentiellement pour d’autres usages selon la configuration), ainsi que de ports TS‑9 pour antennes externes afin d’améliorer la réception dans les zones à faible signal.

Le M8550 prend aussi en charge la cryptographie VPN (OpenVPN, IPSec, etc.), permettant d’établir des connexions sécurisées vers des serveurs distants — un atout pour les professionnels qui doivent accéder à des réseaux d’entreprise ou sécuriser leurs sessions en mobilité.

Compatibilité et usage polyvalent

Le routeur TP‑Link est compatible avec les réseaux 3G, 4G et 5G, ce qui garantit une couverture étendue même si la 5G n’est pas disponible partout. Il accepte une carte Nano SIM pour la connexion mobile, et il est compatible avec une carte microSD jusqu’à 2 To pour le partage de fichiers ou la création d’un espace de stockage partagé.

Cette polyvalence en fait un appareil utilisable aussi bien comme point d’accès mobile en déplacement que comme routeur principal ou secondaire dans un bureau ou à domicile.

Récapitulatif technique

Normes réseau : 5G, LTE/4G, 3G

Vitesse 5G : jusqu’à 3,4 Gbit/s

Wi‑Fi : tri‑bande Wi‑Fi 6E AXE3600 (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)

Nombre d’appareils : jusqu’à 32 simultanés

Écran : tactile intégré

Batterie : ~4680 mAh (~14 h)

Ports : Gigabit WAN/LAN, USB‑C, TS‑9 antennes

VPN : prise en charge des protocoles variés

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

