MacBook Air M4 : Apple renouvelle son ultraportable avec plus de puissance

Apple continue d’étoffer sa gamme d’ordinateurs ultraportables avec le MacBook Air M4, une évolution marquante de son best-seller. Plus puissant, toujours aussi fin et léger, ce modèle introduit des améliorations notables en matière de performances et d’autonomie.

Le MacBook Air M4 conserve le design élégant de son prédécesseur, mais profite désormais de la nouvelle puce Apple M4, promise comme plus rapide et plus efficace. Avec une optimisation renforcée pour macOS, cet ultraportable vise aussi bien les professionnels nomades que les étudiants exigeants.

Un design toujours aussi fin et léger

Apple ne modifie pas l’ADN de son MacBook Air M4. Avec son châssis en aluminium recyclé, l’ordinateur affiche une épaisseur de 11,3 mm et un poids de seulement 1,2 kg. Disponible en plusieurs coloris, dont le Minuit, Lumière stellaire, Argent et Gris sidéral, il reprend l’esthétique épurée des modèles précédents.

L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces (ou 15,3 pouces pour la version plus grande) offre des couleurs éclatantes, une luminosité de 500 nits, et prend en charge le P3 Wide Color Gamut ainsi que True Tone pour un meilleur confort visuel.

La puce M4 : encore plus de puissance et d’efficacité

Le cœur de cette nouvelle génération repose sur la puce Apple M4, qui succède à la M2. Gravée en 3 nm, cette puce améliore les performances CPU et GPU tout en optimisant la consommation d’énergie. Apple annonce un gain de puissance notable pour le multitâche, la retouche photo et vidéo, ainsi que pour les applications gourmandes en ressources.

Avec une architecture Neural Engine encore plus avancée, le MacBook Air M4 est également optimisé pour les tâches d’intelligence artificielle, rendant les applications exploitant le machine learning plus fluides et plus rapides.

Autonomie record et connectivité améliorée

L’un des atouts majeurs du MacBook Air M4 reste son autonomie. Grâce aux optimisations de la puce M4 et de macOS, Apple annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie, soit une journée entière d’utilisation sans chargeur.

Côté connectique, l’ordinateur conserve deux ports Thunderbolt/USB 4, un jack 3,5 mm, ainsi que la recharge via MagSafe 3. Le support du Wi-Fi 6E assure une connexion plus rapide et stable, tandis que le Bluetooth 5.3 garantit une compatibilité avec les accessoires Apple et autres périphériques sans fil.

Un clavier et un trackpad toujours aussi confortables

Apple ne change pas une recette qui fonctionne : le Magic Keyboard reste identique, avec des touches silencieuses et un rétroéclairage adaptatif. Le trackpad Force Touch, quant à lui, demeure l’un des plus précis du marché, facilitant les gestes multitouch et les interactions avec macOS.

Pour la visioconférence, la caméra FaceTime HD 1080p et les trois micros directionnels garantissent une image nette et un son clair, même en environnement bruyant. Les haut-parleurs stéréo avec Audio Spatial offrent une expérience immersive pour les films et la musique.

Récapitulatif technique

Écran : Liquid Retina 13,6" ou 15,3", 500 nits, True Tone

Puce : Apple M4, architecture 3 nm

Stockage : Jusqu'à 2 To en SSD

RAM : Jusqu'à 24 Go unifiée

Connectique : 2x Thunderbolt/USB 4, MagSafe 3, jack 3,5 mm

Réseau : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Autonomie : Jusqu'à 18 heures

Caméra : FaceTime HD 1080p

Audio : 3 micros directionnels, 4 haut-parleurs avec Audio Spatial

