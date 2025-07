Nissan MICRA électrique : la petite voiture qui change la ville sans faire de bruit

La MICRA revient, mais cette fois, elle a changé de moteur… et de vision. Totalement électrique, la petite citadine de Nissan débarque en ville avec une nouvelle ambition : rouler propre, discrète, et pratique au quotidien.

Petite, maniable, et facile à garer, la MICRA électrique garde son esprit joueur. Fabriquée en France, elle embarque un moteur électrique pour répondre aux besoins des citadins d’aujourd’hui : se déplacer sans bruit, sans essence, et sans prise de tête.

Pensée pour les rues de tous les jours

Si vous vivez en ville, vous savez à quel point une voiture compacte peut changer la vie. La MICRA, avec ses 4 mètres de long, se faufile partout. Les créneaux deviennent simples, les virages serrés sont plus rassurants, et les embouteillages, un peu moins pénibles.

A relire : La Nissan LEAF 2025 : une icône électrique réinventée et toujours plus connectée La Nissan LEAF s’offre une nouvelle jeunesse en 2025. Icône de la mobilité électrique, elle revient avec un design aérodynamique affûté, des technologies embarquées modernisées, et surtout une intégration poussée de l’écosystème…

En plus, sa forme reste familière, mais plus moderne. On retrouve une silhouette dynamique avec des lignes affirmées. Bref, elle garde son style tout en se mettant à l’électricité.

Une autonomie faite pour la semaine

Avec sa batterie de 42 kWh, la MICRA peut parcourir jusqu’à 300 kilomètres sans recharge. C’est largement suffisant pour une semaine de trajets maison-boulot-école-supermarché. Et si vous avez besoin d’aller un peu plus loin, pas de stress : une pause sur une borne de recharge rapide et ça repart.

Le moteur, lui, développe l’équivalent de 136 chevaux. Ce n’est pas une voiture de sport, mais les accélérations sont fluides et réactives, comme on aime en ville. Et elle freine toute seule quand on lève le pied grâce à son système de récupération d’énergie.

À l’intérieur, tout est clair

Monter à bord, c’est un peu comme sortir son téléphone dernière génération. L’écran central de 12,3 pouces affiche tout : carte, musique, appels… et il se connecte facilement à Apple CarPlay ou Android Auto. Il y a aussi plein d’aides à la conduite : régulateur, maintien dans la voie, alerte piétons. Tout pour rouler détendu.

Côté confort, l’espace est bien pensé. Les matériaux sont sobres, et le coffre offre assez de place pour les sacs de course ou les affaires du week-end.

Une fabrication qui reste locale

La MICRA électrique est assemblée à Douai, dans le nord de la France. C’est une manière pour Nissan de renforcer ses liens avec le territoire et de proposer une voiture qui n’a pas traversé le monde avant d’arriver chez vous.

C’est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui veulent consommer plus local, même dans le domaine de l’automobile.

Accessible avec ou sans aides

Le tarif annoncé démarre à 28 000 €. Ce n’est pas donné, mais avec les aides à l’achat disponibles pour les voitures électriques, cela devient plus raisonnable. Et surtout, c’est un investissement sur le long terme : moins de carburant, moins d’entretien, moins de stress.

Elle entre en concurrence avec d’autres petites électriques du marché, comme la Renault 5, la Fiat 500e ou la Peugeot e-208, mais elle a pour elle un bon équilibre entre équipement, style et simplicité.

Récapitulatif technique

Longueur : 4,01 m

Batterie : 42 kWh

Autonomie : environ 300 km (WLTP)

Puissance : 100 kW (136 ch)

Écran central : 12,3 pouces tactile

Connectivité : Apple CarPlay / Android Auto

Aides à la conduite : régulateur, freinage d’urgence, maintien dans la voie

Fabrication : Douai, France

Prix de départ : 28 000 €

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.