Le concept Nissan Caravan Mountain Base, plus connecté que jamais.

Nissan annonce qu’il présentera son concept « car » Nissan Caravan Mountain Base à l’occasion du salon Auto de Tokyo 2022. Un concept qui suit une tendance actuelle, celle des « vans aménagés ».

Avec le Covid et toutes les restrictions misent en place par les gouvernements, les confinements, les pass vaccinal… certains citoyens ont décidé de « vivre autrement » notamment pour leurs vacances. Ainsi, si les « camping-cars » ont la cote, un autre type de véhicule commence à séduire de plus en plus. Ce véhicule ce sont les vans aménagés.

L’avantage de ce type de véhicule c’est qu’ils sont plus faciles à conduire et plus passe-partout. En effet, depuis quelque temps, de nombreux endroits de tourisme, parking, bord de mer sont équipés de ces « ponts » qui empêche un camping-car de passer, car trop haut.

A relire : Du Wi-Fi pour la NISSAN LEAF 10e Anniversaire. Avec sa série spéciale NISSAN LEAF 10e anniversaire, la marque asiatique propose une multitude de nouveautés. Des nouveautés qui seront technologiques et connectées par exemple la possibilité du Wi-Fi à bord.

Alors qu’avec une camionnette ou un van aménagé, ça passe. D’ailleurs, la demande est telle que les concessionnaires ou les revendeurs arrivent à court de stock. Par ailleurs, certains se sont spécialisés dans la conception de Van aménagé. Nissan semble avoir bien pris conscience de cette tendance.

Concept Nissan Caravan Mountain Base, un style.

Ainsi, la marque dévoilera donc au salon de Tokyo, son concept de van équipé. Une sorte de baroudeur qui propose de série des fonctions prévues pour tous ceux en quête de « liberté ». Basé sur le nouveau Nissan Caravan NV350, ce concept est axé sur l’aventure. Ainsi, sur la partie extérieure on retrouve comme on en faisait dans les années 60 aux États-Unis sur les breaks des panneaux de bois.

La marque déclare :

Ces panneaux ont pour objet de donner l’impression que notre Nissan Caravan Mountain Base a l’apparence d’un chalet de montagne roulant.

À l’intérieur, le véhicule est doté d’un espace de travail, accompagné d’un coin-cuisine et d’une cheminée numérique. En outre, pour alimenter le fourgon en électricité, Nissan a équipé son Nissan Caravan Mountain Base d’un panneau solaire amovible placé sur son toit. Le panneau pourra par ailleurs tourner sur lui-même pour être orienté plein sud et capter ainsi le soleil.

Le constructeur souligne aussi que ce véhicule sera entièrement connecté. On peut donc supposer qu’il est équipé d’une solution LTE.

Prix et Disponibilité.

Aucune information à ce sujet n’a encore été annoncée par le constructeur automobile.

Salon Auto de Tokyo 2022.