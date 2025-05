Google Cloud et Philips : une alliance stratégique pour révolutionner le marketing numérique avec l’IA

L’intelligence artificielle continue de redessiner les contours du marketing digital. Dans une nouvelle collaboration stratégique, Google Cloud et Philips unissent leurs forces pour transformer la gestion des actifs numériques et stimuler l’innovation marketing à grande échelle.

La marque Philips, via sa branche Personal Health, étoffe ses capacités numériques en adoptant la puissance de Vertex AI de Google Cloud. L’objectif ? Repenser entièrement la manière dont elle gère ses contenus marketing tout en renforçant la cohérence de son image de marque.

Un partenariat technologique pour transformer la gestion des actifs

Dans un contexte de croissance rapide des supports numériques, Philips devait faire face à un véritable défi : gérer un portefeuille de plusieurs milliers d’images, souvent dupliquées, mal étiquetées ou obsolètes.

A relire : Test : Google Pixel 9a, un généreux milieu de gamme Dans cet article, nous allons découvrir le Google Pixel 9a, un smartphone de milieu de gamme qui offre un excellent rapport qualité-prix. Il se distingue par son appareil photo de haute qualité,…

Grâce à Vertex AI et aux modèles du Model Garden, la marque a pu analyser, trier et classer plus de 200 000 visuels pour en extraire 8 000 actifs uniques et parfaitement conformes à la charte visuelle de l’entreprise.

Cette technologie permet désormais une reconnaissance précise des contenus, même lorsque les visuels ont été redimensionnés ou modifiés. Une avancée décisive pour une gestion fluide et automatisée.

Accélération des opérations et réduction des coûts

En modernisant ses systèmes avec Google Cloud, Philips parvient à réduire ses coûts opérationnels tout en gagnant en efficacité. L’automatisation du tri et de la validation des actifs visuels libère un temps précieux pour les équipes marketing, qui peuvent se concentrer sur des tâches plus créatives et stratégiques.

La plateforme permet également une meilleure réactivité. Les visuels obsolètes sont rapidement éliminés, les nouveaux contenus intégrés sans friction, garantissant une communication toujours à jour.

Cohérence de la marque sur tous les canaux

Maintenir une identité visuelle homogène est crucial pour une entreprise comme Philips, présente sur des dizaines de marchés et de canaux. Grâce aux algorithmes d’IA développés avec Google, la marque peut désormais s’assurer que chaque image, chaque bannière ou chaque publicité respecte les standards fixés.

Cette cohérence ne se limite pas à l’esthétique : elle participe aussi à renforcer la confiance des consommateurs, qui retrouvent les mêmes repères visuels d’un support à l’autre, en ligne comme hors ligne.

Une solution évolutive pensée pour l’avenir

Au-delà de la gestion actuelle des contenus, la collaboration pose les bases d’un marketing de demain plus agile et intelligent. Les solutions développées par Google Cloud permettent d’envisager des automatisations avancées, comme la mise à jour automatique d’un visuel sur l’ensemble des points de contact dès qu’une nouvelle version est disponible.

Philips pourra également s’appuyer sur cette technologie pour lancer plus rapidement des tests A/B, sélectionner les meilleures variantes visuelles selon les publics, et optimiser les performances des campagnes.

Des impacts concrets sur l’expérience consommateur

En fin de chaîne, c’est le consommateur qui profite de cette transformation. Grâce à une gestion optimisée des visuels, les utilisateurs découvrent des contenus plus récents, mieux ciblés et toujours cohérents avec l’image de la marque.

La rapidité d’exécution et la précision de l’IA permettent également d’anticiper les attentes, d’adapter les messages à chaque segment de marché, et de maintenir un haut niveau de qualité sur tous les supports numériques.

Récapitulatif technique

Utilisation de Google Cloud Vertex AI

Intégration des modèles avancés du Model Garden

Traitement de plus de 200 000 images

Génération de 8 000 actifs uniques

Algorithme personnalisé de reconnaissance visuelle

Automatisation de la gestion du cycle de vie des contenus

Réduction significative des coûts opérationnels

Optimisation de la cohérence visuelle sur tous les canaux

Accélération des tests A/B marketing

Déploiement évolutif des actifs numériques

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.